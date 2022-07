Pour combien de temps Eddie Jones sera à la tête du XV de la Rose ? Après un Tournoi peu brillant cette année, le sélectionneur de l’Angleterre s’est rattrapé en Australie en s’imposant deux fois contre les Wallabies. Mais l’Australien d’origine ne cache plus ses envies d’ailleurs. En visite lors d’un camp d’entraînement des Panthers de Penrith, actuel leader de la NRL, Eddie Jones a une fois de plus déclaré sa flamme pour le XIII. "J'aime ce jeu. S'il y avait une opportunité là-bas, je sauterais dessus. Mais la réalité est que ce ne sera probablement pas ici à Penrith".

Interrogé sur son désir de prendre en charge les Rabbitohs de South Sydney, Jones a déclaré: "Ce serait l'équipe de rêve. Depuis l'âge de cinq ans, je supporte les Rabbitohs. Ce serait fantastique !" expliquait le sélectionneur du XV de la Rose. Après cette déclaration, les journalistes de Nine Entertainment Co. ont posé la question de de savoir s'il accepterait le poste s'il lui était proposé, Jones a répondu: "100%". En parallèle, le technicien est également convoité par la Fédération australienne pour prendre la suite de Dave Rennie après la Coupe du monde 2023.

Latrell Mitchell (South Sydney Rabbitohs)Other Agency

Déjà sélectionneur des Wallabies entre 2001 et 2005, Eddie Jones avait vécu son licenciement comme "le pire épisode de sa carrière". Dix-sept ans plus tard, l’Australie chercherait à faire revenir Jones en vue de la tournée des Lions britanniques en 2025 et du Mondial 2027 sur le sol australien. Outre-Manche, le poste de Jones est consolidé, mais…

La Fédération anglaise conforte Jones… mais regarde ailleurs

La tournée gagnante des Anglais face aux Wallabies avait conforté la Fédération anglaise dans le maintien de son entraîneur. "Eddie est l'homme qui nous amènera au Mondial" avait déclaré Bill Sweeney, le directeur général de la fédération tout en valorisant "le bilan impressionnant de l'Angleterre face aux nations de l'hémisphère sud sous son mandat (20 victoires en 25 matchs)". Dans le même temps, le patron de la RFU semble jouer à un double jeu puisque Andy Farrell était"suivi de très près" toujours selon Bill Sweeney, avant de finalement prolonger avec l'Irlande jusqu'en 2025.

S’il est acquis qu’Eddy Jones n’ira pas au-delà du Mondial 2023, rien ne dit que le sélectionneur ne lèvera pas les voiles avant. Dans cette optique, la Fédération anglaise travaille déjà sur "plusieurs options" en privilégiant une solution anglaise.

Par Clément LABONNE