"Porter le vert et or 70 fois ne suffit apparemment plus aujourd'hui..." C'est par ce message que Quade Cooper a apostrophé le gouvernement australien, qui lui a refusé, une nouvelle fois d'après le joueur, la nationalité australienne. Une surprise pour celui qui vit au pays depuis qu'il a 13 ans après être né et avoir grandi dans la région de Waikato en Nouvelle-Zélande.

Vainqueur d'un Tri-nations, d'un Rugby Championship et du Super 15, Quade Cooper a représenté l'Australie lors des Coupes du monde 2011 et 2015. Mais pour les autorités locales, il n'a pas rempli les critères concernant son emploi. Soit ceux incluant un bénéfice à la nation ou ceux qui nécessitent de voyager à l'étranger. Pour rappel, il est sans club depuis son départ du club japonais des Kintetsu Liners.

"Moment bizarre : quand le gouvernement australien te refuse (encore) la demande de nationalité. Porter le vert et or 70 fois ne suffit apparemment plus aujourd'hui... Santé Shannon !"