En Australie, le règlement prévoit normalement que les internationaux jouant à l'étranger ne demeurent sélectionnables que s'ils comptent au moins 60 sélections et sept saisons dans une franchise australienne du Super Rugby. Cette mesure dérogatoire est "prudente et mesurée", en réponse à la pandémie de coronavirus, estime le chef par intérim de Rugby Australia Rob Clarke.

C'est une bonne nouvelle pour le nouveau sélectionneur Dave Rennie, qui doit annoncer sa première sélection dans les jours à venir et pourra donc retenir deux joueurs remplissant ces nouveaux critères. Sont ainsi de nouveau éligibles Samu Kerevi (Suntory/JPN), Rory Arnold (Toulouse), Tolu Latu (Stade français), Izack Rodda (Lyon), Will Skelton (La Rochelle) ou Christian Lealiifano (NTT Shining Arcs/JPN). L'Australie doit accueillir les All Blacks les 10 et 17 octobre, avant le Rugby Championship, prévu du 7 novembre au 12 décembre mais qui pourrait être reporté en raison des restrictions sanitaires.