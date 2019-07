Ce n'est pas une surprise puisque ce cadre du vestiaire toulousain était présent mardi à l'entraînement de reprise de son club au lieu de se préparer avec son équipe nationale: Tekori, âgé de 35 ans et qui compte 37 sélections depuis 2007, ne disputera pas une 4e Coupe du monde après 2007, 2011 et 2015. "Je voudrais annoncer aujourd'hui la fin de ma carrière internationale", a-t-il clarifié à cette occasion sur Instagram. "Je souhaite tout le meilleur aux gars des Manu Samoa pour les préparations à la Coupe du monde et pour les années à venir", a-t-il encore déclaré.

Tekori a pour la dernière fois porté le maillot samoan en juillet 2018, lors du barrage victorieux face à l'Allemagne qui a permis aux Samoans de valider leur billet pour le Japon. Tekori n'est pas le premier joueur originaire des archipels du Pacifique à annoncer sa retraite internationale avant la Coupe du monde: les Fijdiens de Montpellier Timoci Nagusa et Nemani Nadolo l'avaient précédé fin janvier. Quelques voix s'élèvent pour dénoncer le manque de moyens de ces archipels face aux puissants clubs du Top 14, parfois soupçonnés de faire pression sur ces joueurs pour qu'ils renoncent à la sélection.