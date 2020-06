Au-delà de ses qualités d'entraîneur et de sélectionneur, Eddie Jones est bien connu pour deux choses : son sens de la répartie et sa détestation mainte fois affichée pour les All Blacks. Invité sur le plateau de l'émission néo-zélandaise The Breakdown (Sky Sports), le sélectionneur de l'Angleterre a une nouvelle fois démontré les deux.

Interrogé par l'arrière de légende Mils Muliana (100 sélections) sur ses attentes quant au Super Rugby néo-zélandais qui débute, Jones a sorti les flingues : "Il y aura tellement de bons jeunes joueurs à observer. Je ne sais pas comment vous faites. Enfin, si, je sais. Vous avez les trois plus grandes académies de formation du monde : les Fidji, les Samoa et les Tonga !" Une pique directement dans la plaie du rugby néo-zélandais, souvent accusé de "piller" les îles du Pacifique en leur préemptant leurs meilleurs talents. Fou rire en plateau, mais pas d'objection. Si la blague fait mouche, c'est qu'elle comporte aussi un fond de vérité.