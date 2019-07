Barrett, 28 ans, élu meilleur joueur du monde en 2016 et 2017, fera également une pause prolongée après la Coupe du monde de cette année et aura la possibilité de jouer dans un club japonais dans le cadre de ce nouvel accord. Retenir le joueur des Hurricanes de Wellington, qui aurait pu monnayer fort cher en Europe ses 73 capes, est un atout majeur pour les All Blacks, qui devront faire face à un exode de talents après le Mondial 2019 disputé au Japon du 20 septembre au 2 novembre.