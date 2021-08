Sur Facebook, Kefu a remercié toutes les personnes qui lui ont envoyé un message. "Wow. Honoré de voir cette effusion d'amour et de voeux de rétablissements de la part de ma famille, de mes amis des membres de ma communautés et du grand public. Nous nous portons tous bien. Josh, Madi et moi-même sommes sortis de l'hôpital et nous espérons que Rahel pourra nous rejoindre demain. Nous voulons remercier tout le monde pour le soutien, on se sent chanceux et reconnaissants."