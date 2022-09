Alix Popham continue son combat. L'ancien joueur du XV du Poireau (33 sélections) veut aller plus loin dans la lutte contre les dommages cérébraux causés par les rencontres de rugby. Dans le Daily Mail, celui qui est passé par Brive a lancé un appel à chaque joueur professionnel pour passer un scanner du cerveau au moins une fois par an. "Je connais des joueurs actuels qui sont inquiets. Ils ont donc passé des scanners et certains montrent des lésions cérébrales. Ils jouent toujours. Je pense à 100% que ces scanners cérébrales devraient être introduits d'année en année, du moment où ils deviennent professionnels jusqu'au moment où ils prennent leur retraite" a déclaré Popham.

Actuellement, seuls les joueurs ayant subi une commotion passent un scanner. Un temps de repos d'au moins douze jours a même été décrété par World Rugby cet été. Mais pour l'ancien Gallois, les méthodes ne vont pas assez loin. "Au début de la pré-saison, chaque joueur reçoit un bilan de forme complet sur une multitude de problèmes, mais le cerveau est ignoré.C'est choquant ''.

Test match - Jonathan Sexton (Irlande) sort sur commotion face à la Nouvelle-ZélandeIcon Sport

Popham déjà à l'initiative d'une plainte contre World Rugby

Dix ans après avoir raccroché les crampons, Alix Popham fait aujourd'hui face à une démence précoce. Aux côtés d'autres anciens rugbymen internationaux, dont l'ex-talonneur anglais Steve Thompson, Popham mène depuis juillet une action en justice contre World Rugby et les fédérations anglaise et galloise. Selon eux, les instances dirigeantes de leur sport n'ont pas suffisamment protégé les joueurs des conséquences liées aux commotions cérébrales. "La raison pour laquelle je pense que des scans cérébraux réguliers ne sont pas effectués est que les autorités s'inquiètent des résultats qui seront montrés" ajoutait Popham.