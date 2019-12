Ibrahim Diarra s'est éteint, terrain d'entente pour les 42... Retrouvez les 5 infos de mercredi

Ibrahim Diarra nous a quittés

Terrible nouvelle pour le rugby français : l'ancien troisième ligne de Montauban, de Castres, de Pau et de Lavaur Ibrahim Diarra a succombé à un arrêt cardio-vasculaire à seulement 36 ans ce mercredi 18 décembre 2019. Toute la rédaction de Midi Olympique et de Rugbyrama présente ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches.

Accord entre la FFR et la LNR pour le prochain 6 Nations ?

Il est encore bien tôt pour parler d'un accord global et d'un alignement des différentes parties du rugby français, autour de l'équipe de France. Sur la question de la mise à disposition des Bleus de 42 joueurs par les clubs, pour préparer le prochain Tournoi des 6 Nations 2020 (quand la convention actuelle n'en prévoit que 31) une porte de sortie devrait toutefois être trouvée dans les prochaines heures. C'était un souhait de Fabien Galthié, Raphaël Ibanez et leur staff, pour pouvoir se préparer au mieux. Ils devraient être entendus.

Coup dur pour un jeune clermontois

C'est une bien mauvaise pour le jeune joueur, mais aussi pour son club. Samuel Ezeala, qui vient de fêter ses vingt ans, était en pleine progression et s'installait dans la rotation des ailiers à Clermont, avec notamment une prestation XXL il y a dix jours du côté de Bath. Si une fracture du péroné gauche avait d'abord été crainte, les examens passés dans la journée de lundi avait été rassurants de ce point de vue. Mais le jeune ailier souffre tout de même d'une blessure musculaire sérieuse, qui devrait le tenir écarté des terrains pour une durée d'environ trois mois.

Les poules de nos Bleu(e)s dévoilées

Pour la troisième étape du World Series, qui verra les meilleurs équipes du monde à 7 s'affronter à Hamilton les 25 et 26 janvier prochains, les Equipes de France ont hérité d'un tirage plutôt heureux, du fait de leurs bons résultats en ce début de saison. En Nouvelle-Zélande, hommes et femmes affronteront les mêmes adversaires, à savoir l'Irlande, le Canada et l'Espagne. Si les Bleus devront se méfier des qualités des Irlandais notamment, emmenés par un Conroy en feu (7 essais marqués au Cap), les coéquipiers de Veredamu, au vu de leurs performances récentes, apparaissent favoris de cette poule relativement abordable, de la même manière que les Bleues, qui disputeront elles néanmoins la quatrième étape de leur saison.

Une légende de Montauban met un terme à sa carrière

L'emblématique ailier de Sapiac, Yan Ruel-Gallay, met un terme à sa carrière de rugbyman professionnel. Le meilleur marqueur de l'histoire du club (42 essais) nous l'a confirmé, son état de santé ne lui permet plus d'exercer le sport de haut niveau, la faute à une blessure à la hanche contractée en 2016 trop handicapante pour espérer continuer.