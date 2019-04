Ibañez nouveau manager des Bleus, le duo Godignon-Manca en pole position… Les 5 infos de vendredi

Montauban : Haddon raccroche les crampons

Le troisième ligne néo-zélandais de l’USM a décidé de stopper sa carrière à l’issue de cette saison. Après avoir joué pour les Baby Blacks et avoir porté le maillot sapiacain quatre saisons durant, il souhaite profiter de l’après rugby à seulement 28 ans.

Pierre Mignoni sera bien Lyonnais la saison prochaine

Un temps annoncé dans le staff du XV de France, le technicien du LOU Pierre Mignoni a tenu à rappeler qu’il sera bien présent à Lyon la saison prochaine. "Je n’ai pas envie d’en parler maintenant. Ce qui est sûr, c’est que je serai bien à Lyon la saison prochaine. Point barre. J’ai beaucoup d’échéances importantes et il y a assez d’actualités autour de ça. Notre club est en plus ciblé et je veux absolument que mes joueurs soient protégés de ça".

Clermont : Lee forfait pour la finale

Gros coup dur pour les clermontois en vue de leur finale de Challenge Cup face à La Rochelle. Les Jaunards ne pourront pas compter sur leur troisième ligne centre Fritz Lee. Le Samoan devra observer une période de repos minimale de trois semaines en raison d’une commotion subie en demi-finale de cette même compétition face aux anglais des Harlequins. C’est la deuxième fois de la saison que Fritz Lee est confronté à ce genre de situation.

Pau : Godignon et Manca, la solution ?

Après le départ anticipé de Simmon Mannix, la doublette Godignon-Manca pourrait bien prendre les rênes de l’équipe du côté de Pau pour la saison prochaine. Une information laisse penser que le duo a déjà mis sa patte sur l’effectif, le changement de capitaine. En effet, le jeune talonneur Quentin Lespiaucq-Brettes est devenu le nouveau chef de meute de la Section en lieu et place du demi de mêlée Thibault Daubagna.

Ibañez nouveau manager du XV de France

L’ancien manager de l’UBB Raphael Ibañez a confirmé qu’il avait répondu favorablement à la demande de Bernard Laporte de devenir manager des Bleus à l’issue du mondial nippon. Ce dernier sera en charge de faire le lien entre les clubs, les joueurs et le futur staff vraisemblablement dirigé par l’ancien columérin, Fabien Galthié.