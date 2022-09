Évidemment, le rugby français n’avait pas de relations privilégiées avec la Reine Elizabeth. Mais Raphaël Ibanez a mis sur la toile des photos de lui avec la souveraine. Une image accompagnée de ces mots : "Une grande dame. Mes pensées pour le Royaume Uni."

Lui est en maillot, en sueur. Elle lui fait face, en manteau bleu marine, un bleu pas si éloigné de celui de la tenue du XV de France d’ailleurs. L’ancien capitaine et manager du XV de France n’a pas voulu s’exprimer davantage sur le sujet. Mais on sait qu’il a rencontré la souveraine à deux reprises. La première fois à l’issue de la finale de la Coupe du Monde perdue par les Français face à l’Australie à Cardiff. La seconde, en 2007, lors d’un dîner privé au château de Windsor. On rappelle que Raphaël Ibanez a joué en Angleterre de 2003 à 2009 aux Saracens d’abord, puis aux Wasps. Nous avons toujours senti l’ancien talonneur formé à Dax, proche de la culture britannique, au-delà bien sûr des rivalités sportives.