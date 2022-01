Guerre de l'eau à Aguiléra... Les cinq infos qu'il ne fallait pas manquer ce lundi

La guerre à Biarritz continue avec une coupure d'eau chaude au stade Aguilera

C'est par un tweet de Jean-Baptiste Aldigé que l'on apprend ce lundi le nouveau fait d'armes dans la guerre entre le Biarritz olympique et la mairie. Selon le président du club, cette dernière a ordonné au prestataire Dalkia une nouvelle coupure d'eau chaude au stade Aguilera prévue pour ce mardi 1er février. "Nous ne pouvons que regretter ces basses manœuvres et serons sans doute vilipendés d’oser le condamner", a clamé Jean-Baptiste Aldigé sur Twitter ce lundi.

Information Midi Olympique : Mignoni proche d'un départ de Lyon

Le manager du Lou, Pierre Mignoni, ou son président Yann Roubert, devrait révéler sous dix jours, si l’ancien demi de mêlée poursuivra sa mission à la tête du club. Les derniers indices recoltés laissent à penser qu’un départ semble plus que probable. La question de sa future destination se posera une fois que son avenir sera tranché à Lyon. Son nom circule ou a circulé à Montpellier (où le staff ne devrait pas bouger), à Toulon (son club de cœur), au Racing 92 ou au Stade français, sans que cela soit forcément fondé. L’annonce de son départ ou son maintien au Lou, ne devrait être qu’un premier épisode du feuilleton Mignoni.

Le pilier écossais Bhatti forfait contre l'Angleterre

Le pilier écossais Jamie Bhatti, blessé ce week-end lors de la victoire de Glasgow face aux Irlandais du Connacht (42-20), a déclaré forfait pour le premier match du Tournoi des 6 Nations contre l'Angleterre samedi à Murrayfield, a annoncé lundi la fédération écossaise. Le sélectionneur Greg Townsend a appelé le joueur des London Irish, Allan Dell, pour le remplacer. Les ailiers Duhan van der Merwe et Kyle Rowe, malades pour le début du rassemblement, ont quant à eux rejoint le groupe.

Les 38 Bleues convoquées par Annick Hayraud pour préparer le Tournoi des 6 Nations 2022

Le staff de l'équipe de France féminine vient de communiquer un groupe de 38 joueuses qui participeront à un stage de préparation à Bastia du 7 au 15 février prochain. En Corse les Bleues prépareront le TikTok Women’s Six Nations 2022 qui se tiendra du 27 mars au 30 avril 2022. Annick Hayraud et ses troupes commenceront le Tournoi par une réception de l'Italie le 27 mars.

Le groupe :

ARRICASTRE Lise (Lons Rugby Féminin Béarn Pyrénées), BANET Cyrielle (Montpellier RC), BERTHOUMIEU Axelle (Blagnac Rugby Féminin), BOUDAUD Camille (Stade Toulousain Rugby), BOUJARD Caroline (Montpellier RC), BOULARD Émilie (RC Chilly Mazarin), BOURDON Pauline (Stade Toulousain Rugby), BROSSEAU Yllana (AC Bobigny 93), CASTEL Marie-Aurélie (Stade Rennais Rugby), CHAMBON Alexandra (FC Grenoble Amazones), CORSON Lénaïg (Stade Français Paris), DESHAYE Annaëlle (Lyon OU), DIALLO Coumba (Stade Français Paris), DROUIN Caroline (Stade Rennais Rugby), ESCUDÉRO Charlotte (Blagnac Rugby Féminin), FALL Madoussou (Stade Bordelais), FELEU Manaé (FC Grenoble Amazones), FERER Céline (Stade Toulousain Rugby), FILOPON Maëlle (Stade Toulousain Rugby), FORLANI Audrey (Blagnac Rugby Féminin), GROS Émeline (Montpellier RC), HERMET Gaëlle (Stade Toulousain Rugby), IMART Camille (Stade Toulousain Rugby), JACQUET Chloé (Lyon OU), JOYEUX Clara (Blagnac Rugby Féminin), KHALFAOUI Assia (Stade Bordelais), LINDELAUF Coco (Blagnac Rugby Féminin), MÉNAGER Marine (Montpellier RC), MÉNAGER Romane (Montpellier RC), N’DIAYE Safi (Montpellier RC), PEYRONNET Morgane (Montpellier RC), RIFFONNEAU Elisa (Stade Rennais Rugby), SANSUS Laure (Stade Toulousain Rugby), SOCHAT Agathe (Stade Bordelais), TOUYE Laure (Montpellier RC), TRAORE Maïlys (Stade Toulousain Rugby), TREMOULIERE Jessy (ASM Romagnat Rugby Féminin), VERNIER Gabrielle (Blagnac Rugby Féminin).

Une dizaine de cas de Covid-19 au RC Vannes

Le RC Vannes fait face à une vague de contaminations dans son effectif en ce début de semaine. Son manager Jean-Noël Spitzer a confirmé à nos confrères du Télégramme que le nombre de cas est "plus important que ces dernières semaines", ajoutant : "Il y a énormément de cas chez les espoirs. On a fermé le groupe pro, mais cela finit forcément par remonter". Pour l'heure, le déplacement à Agen ce jeudi (20h45) n'est pas remis en cause.