Gibert prolonge avec le Racing 92, Barassi blessé... Ce qu'il ne fallait pas manquer ce mardi !

Gibert prolonge deux ans au Racing

Selon nos informations, le Racing 92 devrait annoncer que son demi d'ouverture Antoine Gibert prolonge son aventure dans les Hauts-de-Seine de deux saisons supplémentaires. Antoine Gibert, titulaire lors deux premières victoires du Racing 92 face au Stade français et à La Rochelle, était un homme diablement courtisé depuis le début de saison. Bon animateur et doté d'un jeu au pied précis, le jeune francilien (23 ans) avait notamment tapé dans l'oeil de Biarritz et La Rochelle, deux clubs soucieux de se renforcer à ce poste clé.

Mais après de longues négociations, le club des Hauts-de-Seine et le joueur ont finalement décidé de renouveler le contrat d'Antoine Gibert en banlieue parisienne et, selon nos informations, le joueur aurait hier soir prolongé l'aventure de deux saisons supplémentaires. Quels dossiers restent-ils à boucler chez les ouvreurs ? Antoine Hastoy ayant dit oui à La Rochelle, c'est le Rochelais Jules Plisson (30 ans, 8 sélections), partant certain, qui animera ces prochaines semaines le marché des transferts.

Barassi absent des terrains entre quatre et six semaines

Auteur d'un essai face à Perpignan (28e), le trois-quart centre international de Lyon Pierre-Louis Barassi s'était blessé sur l'action et avait dû immédiatement quitter la pelouse. Ce mardi, le Lou communique sur son état de santé : victime d'une entorse grave de la cheville droite avec lésion des ligaments, Barassi (23 ans, 3 sélections) sera éloigné des terrains entre 4 et 6 semaines. Présent avec le XV de France cet été en Australie, Barassi avait débuté le troisième test-match au centre de l'attaque tricolore, aux côtés du Montpelliérain Arthur Vincent. Il s'était montré convaincant, étant notamment à la conclusion d'un superbe essai de 80 mètres initié par Baptiste Couilloud et Teddy Thomas, sur le côté fermé derrière mêlée.

Exempté du premier match de Top 14, le centre lyonnais enchaînait depuis sa deuxième titularisation et se montrait en grande forme. Par ailleurs, Pierre-Louis Barassi fait également l'actualité sur le terrain des transferts. En fin de contrat en juin prochain, le champion du monde des moins de 20 ans (2018) attise de nombreuses convoitises. A commencer par celles du Stade toulousain, qui tient aujourd'hui la corde pour enrôler ses services dès l'été prochain.

Ikitau prolonge avec la fédération australienne

Le centre Len Ikitau porlonge jusqu'en 2023 avec la fédération australienne et son club des Brumbies. Auetru d'un doublé face à l'Afrique du Sud, Ikitau sera un élément précieux pour la Coupe du monde qui arrive à grands pas.

Simmonds convoqué par Jones avec l'Angleterre

Sam Simmonds est parmi les 45 joueurs convoqués par Eddie Jones dans un camp d'entraînement du 26 au 28 septembre. Le sélectionneur a aussi appelé 8 joueurs sans capes dont plusieurs joueurs des Harlequins comme Lynagh ou Kenningham. George Ford est le grand absent de ce rassemblement.

Le groupe japonais pour la tournée d'automne

Le sélectionneur Jamie Joseph a dévoilé sa liste de 39 joueurs pour la tournée d'automne en Europe. Le grand asbent est Kotaro Matsushima, mobilisé par Clermont. Le Japon affrontera l'Irlande le 6 novembre, le Portugal le 13 novembre, l'Ecosse le 20 novembre. En préparation, les Brave Blossoms joueront aussi contre les Wallabies le 23 octobre à Oita.