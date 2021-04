Gibbes officialisé, O'Gara prend la tête de La Rochelle... Ce qu'il ne fallait pas manquer ce jeudi

Jono Gibbes retourne à Clermont...

C'est la fin d'un feuilleton qui a duré plusieurs semaines, c'est bel et bien Jono Gibbes qui quittera La Rochelle pour succéder à Franck Azéma la saison prochaine. L'ancien entraîneur des avants clermontois retrouve donc le club avec lequel il a été champion de France en 2017. La durée de son contrat s'étend jusqu'en 2024.

... O'Gara prend les pleins pouvoirs à La Rochelle

Du coup, son actuel acolyte irlandais Ronan O'Gara accède lui au poste de manager en chef des Maritimes. L'ancien ouvreur, qui vit sa deuxième saison avec les Jaune et Noir, a de grandes ambitions pour le club et sera lui aussi en place jusqu'à 2024.

UBB - Montpellier en attente de résultats

Initialement prévu ce vendredi, le match de la 22e journée de Top 14 entre l'Union Bordeaux-Bègles et le MHR avait été décalé à dimanche après-midi. La cause, des cas positifs au Covid côté girondin. Jeudi soir, un nouveau point de contrôle a été effectué, et les résultats seront connus ce vendredi matin. En cas de nouveaux cas, la rencontre serait cette fois reportée à une date ultérieure.

La compo des Bleues pour la finale dévoilée

Pas vraiment de changement dans la composition de l'équipe de France féminine, qui affronte l'Angleterre en finale du Tournoi des 6 Nations 2021. Seule l'absence d'Emeline Gros, qui laisse sa place à Romane Ménager, est à souligner. Pour le reste, c'est du classique :

Le XV de départ des Bleues : 15. Emilie Boulard ; 14. Cyrielle Ban et ; 13. Carla Neisen ; 12. Jade Ulutule; 11. Caroline Boujard ; 10. Caroline Drouin ; 9. Laure sansus ; 1. Annaelle Deshaye ; 2. Agathe Sochat ; 3. Rose Bernadou ; 4. Madoussou Fall ; 5. Safi N'Diaye ; 6. Marjorie Mayans ; 8. Romane Ménager ; 7. Gaelle Hermet (c).

Remplaçantes : 16. Laure Touyé ; 17. Maylis Traoré ; 18.Clara Joyeux ; 19. Léniag Corson ; 20. Coumba Diallo ; 21. Pauline Bourdon; 22. Morgane Peyronnet ; 23. Jessy Tremoulière

Teddy Thomas partit pour rester ?

L’ailier international avait sondé le marché mais serait prêt à consentir de vrais efforts financiers, pour obtenir une possibilité de prolongation au Racing, et jouer avec son ami Gaël Fickou la saison prochaine. Selon les informations de Midi Olympique, un nouveau bail pour l’ailier international peut devenir plus qu’une hypothèse. "C’est possible", nous a-t-on répondu dans les couloirs du centre d’entraînement du club francilien.