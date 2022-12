France 2023 : en quoi va consister la défense de Claude Atcher

En juin dernier, nos confrères de L’Equipe révélaient au fil d’une longue enquête le malêtre de certains salariés du GIP (le groupement d’intérêt public chargé d’organiser la Coupe du monde 2023) et dans la foulée, le directeur de France 2023 était mis à pied par l’organisation avant d’être finalement révoqué, en octobre 2022, par le conseil d’administration du GIP, appuyé dans sa démarche par la Ministre des Sports Amélie Oudéa-Castera.

Depuis, les avocats de Claude Atcher, également mis en cause dans le procès "Altrad-Laporte" pour des délits supposés d’abus de biens sociaux, ont saisi le tribunal des Prud’hommes de Paris et l’ancien directeur du GIP s’expliquera donc, au sujet du climat social ayant un temps régné à France 2023, le 30 janvier prochain dans le dixième arrondissement de la capitale.

Ses conseils demandent l’ouverture au contradictoire

Selon nos informations, la défense de l’ancien numéro 8 du Racing mettra ici en avant plusieurs points. Déjà, les conseils de Claude Atcher estiment que les droits fondamentaux du travailleur ont dans le cas précis été bafoués, le GIP ayant supposément interdit, à la suite de la mise à pied survenue le 29 août, toute prise de parole à son ancien directeur ; un veto qui, s’il était confirmé, pourrait interpeller le tribunal, naturellement sensible à l’ouverture au contradictoire. Ensuite, les conseils d’Atcher auraient expressément demandé au GIP la liste des personnes ayant pris la parole pour dénoncer le "management par la terreur" d’Atcher, ainsi que l’objet précis de leurs griefs afin de pouvoir y répondre point par point : combien sont-ils ? Que reprochent-ils concrètement à Atcher ? Et demeure-t-il envisageable de consulter les certificats médicaux des salariés auditionnés par l’inspection du travail ?

Sur le volet social, la troisième et dernière partie de la défense de Claude Atcher devrait mettre en avant que le 24 août 2022, soit cinq jours avant la mise à pied du directeur du GIP, un rapport étayé de divers témoignages et établi par un certain Ottman Zaïr, sous-préfet hors cadre, était très loin de dépeindre Atcher comme un tyran. Le tribunal des Prud’hommes entendra-t-il ces arguments ? Ou alors, Claude Atcher, également visé par une enquête de l’inspection des finances et une autre diligentée par la BRDE (Brigade de Répression de la Délinquance Economique), fait-il d’ores et déjà partie du passé du rugby français ? Alors que la décision est attendue dans quelques mois, une prise de parole d’Atcher devrait, elle, survenir d’ici peu…