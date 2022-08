Battus 26 à 10 par l'Afrique du Sud lors de leur premier match au Mbombela Stadium, les All Blacks doivent impérativement réagir pour ne pas être distancés au classement du Rugby Championship. Marqués par une série de trois défaites consécutives, les joueurs de Ian Foster retrouveront les Springboks samedi à l'Ellis Park de Johannesburg. En conférence de presse, le talonneur néo-zélandais Samisoni Taukei'aho, titulaire la semaine passée, a donné son point de vue sur le lieu légendaire de la rencontre, où les Sud-Africains avaient remporté leur premier Mondial en 1995 : "A l'Ellis Park, l'atmosphère est hostile. Ce sera encore un niveau supérieur à la semaine dernière". Le joueur des Chiefs est également revenu sur la mauvaise dynamique de son équipe : "Lors du dernier test, nous avons manqué une ou deux opportunités et ça nous a coutés le match. Nous connaissons nos capacités mais ça ne fonctionne pas collectivement. Nous travaillons dur et j'ai hâte que ce travail soit récompensé."

La Nouvelle-Zélande n'a plus remporté de match depuis le 2 juillet et une victoire face à l'Irlande (42-19).