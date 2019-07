Les cadres sont de retour. Une semaine après la courte victoire ramenée d'Argentine, seulement trois joueurs titulaires ont été reconduits : Brodie Retallick, Ben Smith qui glisse à l'aile, et l'ouvreur Beauden Barrett qui sera aligné à l'arrière. Le capitaine Kieran Read est de retour, tout comme l'ailier star Rieko Ioane et Sonny Bill Williams, forfait face à l'Argentine. Aaron Smith et Dane Coles débutent sur le banc.

Nouvelle-Zélande : 15. B. Barrett - 14. B. Smith, 13. Goodhue, 12. S.B. Williams, 11. R. Ioane - 10. (o) Mo'unga, 9. (m) Perenara - 8. Read (cap), 7. Todd, 6. Frizell - 5. S. Whitelock, 4. Retallick - 3. Franks, 2. Taylor, 1. Moody.

Remplaçants : 16. Coles 17. Tuungafasi 18. Ta'avao 19. Fifita 20. Papali'i 21. Smith 22. Lienert-Brown 23. Bridge