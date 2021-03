Fickou se rapproche de jour en jour du Racing, une arrivée à Toulon… Les 5 infos de ce lundi

Fickou se rapproche de plus en plus du Racing 92

Comme révélé par le Midi Olympique, vendredi dernier, Gaël Fickou serait en partance. Le Stade français, désireux d’alléger sa masse salariale, songe à laisser partir son centre international. Ce week-end, les négociations ont légèrement avancé. Si Fickou venait à atterrir chez les Ciel et Blanc, il faudrait que le Racing se sépare également d’éléments, toujours dans le cadre de la masse salariale à respecter. Simon Zebo pourrait ne pas continuer l’aventure avec les franciliens. Le feuilleton n’est pas terminé.

Thomas Ramos absent 6 semaines

Touché au mollet droit samedi contre Brive et forfait avec le XV de France, l'arrière du Stade toulousain Thomas Ramos (25 ans ; 14 sélections) a passé des examens plus approfondis ce lundi. Comme il l'a indiqué lui-même sur les réseaux sociaux, il va rester éloigné des terrains durant six semaines.

Stockdale revient dans le groupe irlandais

L'ailier irlandais Jacob Stockdale (24 ans ; 33 sélections) va retrouver la sélection irlandaise pour le Tournoi des Six Nations 2021 après en avoir raté les trois premières journées sur blessure, a annoncé la fédération irlandaise ce lundi. Il s'était blessé à un genou début janvier face à l'Ulster. Le groupe sélectionné par Andy Farrell, qui compte 36 joueurs, se rendra en Ecosse pour y affronter le XV du Chardon à Murrayfield ce dimanche.

Warion arrive à Toulon

Alors que le deuxième ligne de Provence Rugby, Adrien Warion (20 ans), très en vue en Pro D2 cette saison, s’était engagé en faveur de Toulon pour les prochaines saisons, le joueur va commencer l’aventure varoise plus tôt que prévu. Selon nos informations, l’intéressé va en effet arriver dès à présent au RCT en prêt pour renforcer le pack de Patrice Collazo, actuellement

Leicester enregistre l’arrivée de Marfo

Les Tigers ont officialisé aujourd'hui la venue du pilier écossais Darryl Marfo pour un contrat court d’un an. Bouleversé par des blessures ces dernières années, le joueur veut se relancer à Leicester. Le club anglais a officialisé la venue du pilier pour un an. Un contrat de courte durée expliquée par le peu de garanties qu'apporte l'ancien international écossais (30 ans). Miné par les blessures et une forte baisse de niveau dans ses performances ces dernières années, il s'était séparé “à l'amiable" de son club d'Edinburgh en 2019.