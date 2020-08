FFR : Bernard Laporte allume Sylvain Deroeux

"C'est difficile de parler aux médiocres. Je veux bien attacher un peu d'importance, 10 secondes, à ce qu'il a fait. C'est quoi sa vie? On parlait des personnes qui sont au chômage du rugby. Lui, il a laissé plus de 5 millions d'euros de trou à Perpignan. Et ce n’est pas moi qui le dis, je peux faire parler des gens s'il veut. Et puis surtout, aujourd'hui, qui l'appelle? Quel club l'appelle? Personne, il est au chômage et il aimerait être secrétaire général de la Fédération. Si j'étais à sa place, je me tairais surtout. […] Il est aussi médiocre dirigeant qu'il était moyen joueur."

