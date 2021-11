Félicitations mesdames, jouer avec panache comme vous l’avez fait derrière, ça doit rendre cette victoire encore plus satisfaisante Caroline ?

Caroline Drouin : Oui c’est vrai qu’on s’est vraiment régalées en écartant beaucoup de ballons derrière. Mais si on a pu le faire, en avançant et en ayant autant d’espace, c’est parce que notre pack fait un match quasi parfait avec une conquête qui approche les 100 pourcents, il faut le souligner.

Romane comment jugez-vous votre retour en Bleu après de longs mois de blessure ?

Romane Ménager : Ca fait vraiment plaisir de déjà d’être en Bleu et devant un tel public. Ensuite sur le terrain c’est difficile d’espérer mieux, on bat largement les championnes du monde, on a réalisé tout ce qu’on s’était dit dans les vestiaires. Pour tout ça c’est un retour formidable.

S’offrir le scalp d’une grosse nation, ça doit être vraiment satisfaisant après votre série de défaites face aux Anglaises ?

C.D. Oui c’est sûr. Mais ça n’efface pas la frustration vis-à-vis de l’Angleterre. Les Anglaises ont aussi dominé la Nouvelle-Zélande, donc on reste proche d’elles, mais là on profite, on est déjà très heureuses de battre les championnes du monde.

R.M. : Ce sont deux équipes aux profils complètement différents. L’Angleterre a un jeu qui n'a rien à voir. Aujourd’hui, on a montré que dans l’engagement et la durée, on domine la Nouvelle-Zélande.

Féminines - Les Bleues se sont imposées face aux Blacks FearnsMidi Olympique

Est-ce un match référence ?

R. M : Je ne sais pas, il y a encore des choses à rectifier, encore des choses à mieux gérer. Dans l'engagement et la durée oui. Ça nous rassure surtout concernant le travail que l’on a fourni ces dernières années.

Si on vous dit qu’on a le sentiment que vous êtes la deuxième nation au monde, qu’est-ce que vous nous répondez ?

C.D :. Aujourd’hui, c’est certainement vrai. On vient de battre les championnes du monde, on se rapproche des Anglaises numéros unes mondiales et je pense qu’on est en bonne voie pour aller les chercher. On veut être championnes du monde. Battre les Black Ferns, ça donne de la confiance, ça offre l’opportunité de bien travailler. Mais il faut avant tout qu’on confirme la semaine prochaine.

Par Baptiste Barbat