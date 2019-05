Grâce à cette victoire, et au cumul des points (33-32), les hommes de Richard Hill filent en finale et en Pro D2. Programmés pour le monde professionnel depuis deux saisons et l’arrivée du président Jean-Louis Louvel, les Rouennais y sont arrivés. Echouant à la dernière marche la saison passée contre Bourg-en-Bresse, le plus gros budget de la division va goûter au monde professionnel. En attendant, les Normands tenteront de décrocher le bouclier du Jean-Prat samedi prochain contre Valence-Romans ou Blagnac. Pour rappel, les Drômois ont dominé le premier acte dans la banlieue toulousaine (30-17).