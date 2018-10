Fédérale 1 - Dijon, Rouen, Valence Romans, Saint Jean de Luz et Albi toujours invaincus

POULE 1

Dax 08 – 23 Rouen

Nantes 23 (bd) – 25 Trélissac

Rennes 20 – 03 Langon

Union Cognac Saint Jean 39 (bo) – 15 Bergerac

Saint Médard en Jalles 06 – 15 Bassin d'Arcachon

Niort 28 – 23 (bd) Suresnes

Rouen est intouchable en ce début de championnat. Les Rouennais sont premiers. Ils devancent Cognac de 4 points. Langon et Saint Médard en Jalles ferment la marche au classement.

POULE 2

Tarbes 46 (bo) – 13 Marmande

Valence d'Agen 12 – 09 (bd) Lavaur

Oloron 23 (bd) – 24 Saint Jean de Luz

Lannemezan 06 – 25 (bo) Albi

Bagnères de Bigorre 23 – 16 (bd) Anglet

Nafarroa 16 – 15 (bd) Tyrosse

Saint Jean de Luz continue de faire un sans faute. Albi et Tarbes complète le podium avec un match en moins. Nafarroa et Lannemezan sont toujours aux deux dernières places de la poule 2.

POULE 3

Graulhet 07 – 37 (bo) Valence Romans

Nîmes 25 – 23 (bd) Narbonne

Céret 15 (bd) – 16 Castanet Tolosan

Aubenas 30 – 27 (bd) Blagnac

Rodez 14 (bd) – 21 Saint Sulpice sur Lèze

Exempt : Fleurance

Grosse performance de la part de Nîmes qui s'est imposé face à Narbonne de deux petits points. Elle permet aux Taureaux d'être à la troisième place du podium. Un classement qui voit Valence Romans être à la tête avec un match en moins. Les Fleurantins étaient exempts ce week-end.

POULE 4

Bourgoin Jallieu 22 – 15 (bd) Chambéry

Nice 25 (bo) – 06 Villeurbanne

Hyères Carqueiranne 44 – 37 Beaune

Vienne 21 – 09 Mâcon

Dijon 31 – 25 (bo) La Seyne sur Mer

Grasse 27 – 20 (bd) Bédarrides Châteauneuf

Dijon est premier de cette poule avec 23 points sur 25 possible. Les Dijonnais sont devant Bourgoin Jallieu, Nice et la Seyne sur Mer, égalité avec 20 points. Villeurbanne et Mâcon sont derniers avec 7 et 6 points.