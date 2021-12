Dupont et Marchand prolongent, Jalibert positif au covid: ce qu'il ne fallait pas louper ce vendredi

Les capitaines Dupont et Marchand prolongent au Stade toulousain

Le Stade toulousain a officialisé ce 24 décembre la prolongation d'Antoine Dupont et Julien Marchand, comme évoqué dans les colonnes de Midi Olympique. Les deux capitaines toulousains s'inscrivent dans la durée avec le club champion de France et d'Europe puisqu'ils y sont désormais liés respectivement jusqu'en 2027 et 2028.

Positif à la Covid-19, Jalibert est forfait pour le déplacement à Toulon

Matthieu Jalibert a annoncé sur son compte Instagram être positif à la Covid-19. Il fait donc partie du groupe de joueurs de Bordeaux-Bègles à avoir contracté le virus. Le club avait annulé son entraînement mercredi. La nouvelle salve de tests dans la soirée avait ciblé six cas positifs. La rencontre à Toulon ce lundi 21h05 est d'ailleurs menacée. "J’ai très peu de symptômes, je vais plutôt bien mais ça m’oblige à m’isoler dix jours", a publié le demi d'ouverture international (23 ans, 15 sélections) sur le réseau social.

Cibray vers Oyonnax à la fin de la saison

Le club d'Oyonnax rugby a annoncé ce jeudi l'arrivée de Fabien Cibray à l'issue de la saison en tant qu'entraîneur de l'attaque. Actuellement à Provence rugby, où il avait fini sa carrière de joueur en 2018 et où il entraîne depuis 2019, l'actuel responsable des trois-quarts et de l'attaque d'Aix-en-Provence retourne à Oyonnax où il avait joué quatre saisons entre 2013 et 2017.

Révélation du RC Vannes, Boulier prolonge son bail

Récompense de son très bon début de saison, alors qu'il n'avait connu sa première chez les pros que le 14 mai dernier, Léon Boulier, 20 ans, a prolongé son contrat à Vannes jusqu'en 2025. Formé à Flamanville, le troisième ligne centre est arrivé au centre de formation du RCV en 2017 où il est devenu champion de France espoirs accession la saison dernière.

Gollings nommé sélectionneur des champions olympiques fidjiens

La fédération fidjienne de rugby vient d'annoncer la nomination au poste de sélectionneur de l'équipe à VII de l'Anglais Ben Gollings. L'ancien demi d'ouverture, qui a joué à VII et à XV remplace donc le Gallois Gareth Baber qui a mené les Fidji vers un deuxième sacre olympique cette année à Tokyo.