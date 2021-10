Dupont capitaine des Bleus, Machenaud à Bayonne... ce qu'il ne fallait pas louper hier ☕

Dupont, capitaine des Bleus

Le demi de mêlée du Stade toulousain Antoine Dupont (25 ans, 32 sélections) a été nommé capitaine du XV de France pour la tournée d'automne, a-t-on appris ce lundi. Il prend donc le relais du Toulonnais Charles Ollivon pour les trois prochains matchs des Bleus (Argentine, Géorgie et Nouvelle-Zélande). C'était l'information attendue de ce début de semaine. Qui pour prendre le relais du troisième ligne toulonnais Charles Ollivon, actuellement blessé, en tant que capitaine du XV de France ? Le staff des Bleus a tranché : c'est le phénomène toulousain Antoine Dupont qui sera chargé de mener les siens durant la toute prochaine tournée d'automne et pourquoi pas plus ?

Atonio forfait, remplacé par Aldegheri

Changement de dernière minute dans le groupe des 42 Bleus sélectionnés pour la tournée d'automne du XV de France. Le Rochelais Uini Atonio s'est blessé hier lors du match de la huitième journée de Top 14, face à Toulon, et est remplacé par Dorian Aldegheri. Alors que par chance, aucun des 42 sélectionnés n'avait été touché ce week-end sur les terrains de Top 14, Atonio (31 ans, 37 sélections) souffre d'une lésion musculaire. Blessure survenue lors de la rencontre face au RCT.

Direction Bayonne pour Machenaud ?

Le jeu des chaises musicales continue au poste de demi de mêlée. Alors que Morgan Parra pourrait être attiré par le Stade français et que Nolann Le Garrec a prolongé au Racing 92, c'est cette fois Maxime Machenaud qui est au centre du débat. L'ancien international devrait s'engager avec Bayonne pour les prochaines saisons. Maxime Machenaud a été courtisé par le Lou et... l’Aviron bayonnais. Selon nos informations, le club basque aurait même récemment émis une offre au demi de mêlée et aurait même réussi à convaincre l’international français.

La vie en rose pour Parra ?

Le capitaine de l'ASM ne sait toujours pas où s'écrit son avenir. Après douze années passées en Auvergne, le demi de mêlée voit son CV circuler sur plusieurs bureaux. Parmi eux, celui du Stade français, tenté de faire une offre pour enrôler l'ex-international. Morgan Parra (71 sélections) est en fin de contrat à Clermont et récemment, le club auvergnat lui a soumis une offre de prolongation. N'ayant pas accepté la proposition, son CV circule donc activement dans les bureaux des managers du Top 14. Le Stade français, au départ peu intéressé, aurait d’ailleurs depuis revu sa position concernant le demi de mêlée très proche de Gonzalo Quesada. Alors, le club de la capitale ira-t-il jusqu’à émettre une offre ? En coulisses, il se murmure que oui…

Agen : vers un maintien du tandem Mirande - Ortiz ?

À Agen, tout est encore ouvert pour la succession de Régis Sonnes au poste de manager du SUALG. Le dossier a connu de nombreux rebondissements ces derniers jours et le dernier en date, ce week-end, plaide en la faveur d’un maintien du duo Mirande - Ortiz à la tête de l’équipe fanion du SUALG. Vendredi en journée, Jean-François Fonteneau n’était pas loin d’entériner ce choix et de signer le duo. Sauf que, depuis, les joueurs agenais ont remporté leur match du week-end face à Aurillac et que, fortes de ce premier succès, les voix de certains cadres se seraient élevées pour demander au président agenais de maintenir les hommes en place, à savoir Sylvain Mirande et David Ortiz.