Du mouvement à l'UBB, Cordin prolonge à Toulon... Les 5 infos de ce lundi

Cordin prolonge au RCT

Le polyvalent arrière ou ailier de Toulon, Gervais Cordin, a prolongé avec les Rouge et Noir. L’ancien joueur de Grenoble, qui avait rejoint la Rade en 2019, est désormais lié avec le RCT pour trois saisons supplémentaires, soit jusqu’en 2023. Cette saison, Cordin a disputé 7 rencontres tout en inscrivant trois essais, mais s’était blessé en octobre dernier. Il a repris la compétition le mois dernier, et était titulaire lors du déplacement à Brive.

Du mouvement à Bordeaux-Bègles

L’UBB fait revenir Simon Desaubies. Alors qu’il était prêté au Stade Montois depuis le début de la saison, le demi d'ouverture ou centre rentre en Gironde pour au moins deux mois. Au rayon des arrivées, Bordeaux a également fait une proposition à François Trinh-Duc. Reste à savoir si l’ouvreur du Racing l’acceptera. Le pilier, Zakaria El Fakir, fait lui le chemin inverse et est prêté par son club à Agen jusqu’à la fin de la saison pour pallier les absences en première ligne du côté agenais.

Dernière saison pour Wisniewski

Dans un long entretien accordé au Midi Olympique, ce lundi, Jonathan Wisniewski a annoncé mettre un terme à sa carrière, ce à 35 ans et après 17 saisons au plus haut niveau. Le demi d’ouverture lyonnais, encore auteur d’une solide performance face à Clermont, samedi, sera tout proche des 3000 points en carrière. Très performant et régulier durant sa carrière, le joueur passé par Castres, Grenoble ou encore le Racing raccrochera les crampons à la fin de l’exercice 2020/2021.

Du changement dans le groupe de l’Écosse

Après son exploit en terre anglaise, à Twickenham, l’Écosse a annoncé quelques changements dans le groupe qui va préparer la réception du Pays de Galles, à Murrayfield, ce samedi. George Taylor, Charlie Schiel et D'arcy Rae intégrent le groupe tandis que Ewan Ashman, Blair Kinghorn, Jamie Dobie et Rufus McLean font le chemin inverse.

Retour à Colomiers pour Nicot

Alors qu’il avait quitté Colomiers pour la Section Paloise à l’intersaison il y a 3 ans et demi, Florian Nicot est de retour en Haute-Garonne. Le centre français arrive en tant que joker médical jusqu’à la fin de la saison, puis restera une saison supplémentaire. Le joueur de 34 ans avait déjà porté le maillot columérin entre 2011 et 2017, jouant plus d’une centaine de rencontres et en remportant le titre en fédérale 1 en 2011.