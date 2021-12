Dorénavant, les clubs français ne pourront plus délocaliser leur équipe

Ainsi, "afin de conforter au plan réglementaire l'ancrage territorial des clubs", les comités directeurs de la FFR et de la LNR ont décidé de modifier deux articles de leurs règlements encadrant le lieu du siège social et du stade résident des clubs. Dans un communiqué commun, Ligue et Fédération expliquent que, désormais, "le siège social et le stade résident de la société sportive doivent se situer dans le même bassin de vie que celui où se situe le siège social de l'association sportive ou bien dans un rayon n'excédant pas 50 kilomètres autour du siège social de l'association".

"Pour le secteur professionnel", ajoutent les instances, "le siège social et le stade résident doivent par ailleurs nécessairement être situés sur le territoire français". Sans le nommer, ces modifications réglementaires répondent au projet de délocalisation du Biarritz olympique... à Lille.

En conflit avec la mairie, notamment en raison d'un projet municipal d'aménagement du site autour du stade Aguiléra, les propriétaires du club basque ont en effet indiqué à plusieurs reprises leur désir de déplacer l'équipe professionnelle dans la métropole de Lille, à un millier de kilomètres de son public.

Les règlements de la LNR ont également été complétés pour encadrer le nombre de matches "délocalisés" en dehors du stade résident. Le nombre de matches "délocalisés", en dehors du bassin de vie ou d'un rayon de 50 kilomètres autour du siège social de l'association, sera limité à quatre par saison.