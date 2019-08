Des nouvelles règles mises à l'épreuve, les arbitres des Bleus dévoilés... Les 5 infos de ce mardi

L'Angleterre met de côté 2 cadres pour affronter le Pays de Galles

À chaque annonce de groupe pour préparer un match international, il y a des déçus. Du côté des Anglais ce sont Mike Brown et Ben Te'o qui ne prendront pas part au trajet pour préparer le Pays de Galles. En revanche, les deux ailiers Lewis Ludlam (Northampton) et Ruaridh McConnochie (Bath), novices au niveau international devraient avoir leur chance pour débuter face aux Gallois. "Les joueurs exclus sont naturellement déçus, mais ils pourraient se voir offrir une autre occasion, alors ils doivent être prêts", a déclaré Jones à BBC Sport.

Les arbitres pour les matchs de poule des Bleus dévoilés

Les Bleus sont désormais fixés sur les arbitres qui dirigeront les rencontres de poule lors du Mondial au Japon. Loin d'être des inconnus, ils sont tous des arbitres de l'hémisphère Sud.

France – Argentine

Arbitre : Angus Gardner (Aus)

Juge de touche : Jaco Peyper (AfS)

Juge de touche : Brendon Pickerill (NZ)

TMO : Marius Jonker (AfS)

France – USA

Arbitre : Ben O’Keeffe (NZ)

Juge de touche : Wayne Barnes (Ang)

Juge de touche : Shuhei Kubo (Jap)

TMO : Rowan Kitt (Ang)

France – Tonga

Arbitre : Nic Berry (Aus)

Juge de touche : Paul Williams (NZ)

Juge de touche : Matthew Carley (Ang)

TMO : Ben Skeen (NZ)

France – Angleterre

Arbitre : Jaco Peyper (AfS)

Juge de touche : Nigel Owens (PdG)

Juge de touche : Andrew Brace (Irl)

TMO : Ben Skeen (NZ)

5 joueurs des Dragons Catalans suspendus

Le XIII n'a pas fait parler de lui en bien le week-end dernier lors de la rencontre entre les Dragons Catalan et les anglais de Warrington. Une bagarre générale avait eu lieu sur le terrain et en tribune. Depuis la commission de disciplines a décidé de prendre des sanctions.

Sam Tomkins (3 matches), Micky McIlorum, Mickael Simon, Brayden Wiliame (1 match) ont écopé d'une suspension ferme, tandis que Kenny Edwards doit passer mardi devant la commission de discipline. En face, un seul joueur des Wolves, Tom Lineham, a été suspendu pour un match. Ces sanctions sont un coup dur pour la franchise française, actuellement 5e au classement et donc à la lutte pour arracher une place en phase finale. La bagarre générale qui a éclaté à la fin du match remporté par les Catalans (30-10) a entraîné des affrontements dans une tribune entre supporters des deux camps. Des actes condamnés par les deux clubs.

De nouvelles règles expérimentées par World Rugby

La règle dite "50-22" est celle qui fera sans doute le plus couler d’encre. Lorsqu’une équipe tape au pied le ballon depuis ses 50 mètres et que celui-ci sort en touche dans les 22 mètres adverses après avoir rebondi, la touche sera dorénavant donnée à l’équipe attaquante, à l’inverse de la norme actuelle. Autre règle qui sera expérimentée dans les mois à venir : si un joueur de l’équipe qui attaque est retenu avec le ballon dans l’en-but, son équipe perd le ballon. En lieu et place d’une mêlée à 5 mètres, l’équipe adverse pourra désormais renvoyer le ballon au pied, depuis sa ligne d’en-but.

Waterugby à Toulouse dès la rentrée

Le principe est le même que le Tournoi des six stations sauf que cette fois-ci ce sera sur un terrain flottant 45x35. Pour inscrire un essai il faudra ni plus ni moins plonger dans l'eau. Une trentaine de vedettes seront de la partie qui se déroulera du 13 au 15 septembre. L'entrée sera gratuite pour le public et une compétition amateur est aussi organisée.