Darricarrère à Castres, Bayonne - Pau reporté... Les 5 infos de ce mardi

Darricarrère arrive à Castres

C'était une information Midi Olympique dans la matinée, le club l'a officialisé dans l'après-midi. À la peine en Top 14 avec une avant dernière position, le Castres Olympique a décidé de se séparer de l'un de ses entraîneurs, à savoir Stéphane Prosper. L'ancien entraîneur du SUA et de Mont de Marsan sera remplacé par David Darricarrère, qui avait déjà fait un passage par le club entre 2013 et 2015. Darricarrère sera en charge des trois-quarts tandis que Pierre-Henry Broncan est l'entraîneur principal. Mauricio Reggiardo est toujours le manager du CO.

Bayonne - Pau officiellement reporté

La décision était attendue, elle est désormais officielle. Hier en début de soirée, la Ligue Nationale a décidé le report du match entre l'Aviron Bayonnais et la Section Paloise, un match qui devait se disputer ce samedi à Jean-Dauger à 18h. En effet, le club basque est durement touché par la Covid-19 avec plusieurs cas au sein de l'effectif. De plus, toutes les structures du club ont été fermées jusqu'à ce samedi pour éviter la propagation du virus. La rencontre est donc reportée à une date qui n'a pas été communiquée.

Matera, Socino et Petti sanctionnés par la Fédération argentine

Alors que l'affaire de tweets racistes de la part d'internationaux argentins fait toujours l'actualité, la Fédération argentine de rugby (UAR) a décidé de sanctionner les joueurs incriminés. Pablo Matera, Santiago Socino et Guido Petti devront donc suivre un stage de six heures réparti sur trois jours sur la lutte contre les discriminations. Ils devront aussi réaliser une vidéo éducative sur "les stéréotypes discriminatoires et leurs préjudices". Tant que ces missions ne seront pas effectuées, les trois joueurs ne joueront pas avec les Pumas et Matera n'en sera pas le capitaine par conséquent.

Newcastle et Bath vainqueurs sur tapis vert

Alors que leurs matchs comptants pour la quatrième journée de Premiership avaient été annulés, Newcastle et Bath ont été déclarés vainqueurs sur tapis vert respectivement face à Leicester et les London Irish. En effet, les deux derniers cités avaient des cas de Covid-19 dans leur effectif et n'ont pas pu disputer la rencontre, les joueurs ayant été placés à l'isolement. Cependant, la décision n'est pas la même que ce que l'on a pu voir en Champions Cup. En effet, le match est acté comme un match nul 0-0 mais l'équipe vainqueur reçoit quatre points tandis que les perdants se voient accorder deux points.

Ball va rentrer en Australie

C'est un coup dur pour les Scarlets et le pays de Galles. Le deuxième ligne Jake Ball a décidé de rentrer en Australie à la fin de cette saison. Le joueur de 29 ans aux 49 sélections avec les Dragons Rouges, qui était arrivé de la Western Force en 2012, va rentrer en Océanie pour rejoindre sa femme, qui va donner naissance à un quatrième enfant. Avec la province de Llanelli, Ball aura joué 118 matchs.