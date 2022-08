L’odeur de la Coupe du monde 2023 a quelque peu envahi la Ville rose ce vendredi. Dés 10h30, une vingtaine de stands ont ouvert leurs portes pour faire découvrir ou refaire découvrir le monde du ballon ovale au grand public, venu nombreux tout au long de la journée.

Les visiteurs avaient le choix. Dans un premier temps, il était possible d’en apprendre un peu plus sur les sponsors principaux de France 2023 que sont la SNCF, France Pare-brise ou la Société Générale pour ne citer qu’eux. Mais les plus jeunes, qui ont débarqué en masse en début d’après-midi n’admiraient qu’une chose, les dizaines de ballons ovales mis à disposition à l’intérieur du Village Rugby.

Coupe du monde - Le village Rugby de France 2023 à ToulouseMidi Olympique

Au centre, un mini terrain de rugby, sur lequel se sont disputés les petits tournois de "Touch". Et autour, des ateliers pour tester sa technique. D’un côté, le but était de faire parler la qualité de ses passes, de l’autre son jeu au pied. Et après plusieurs heures d’analyses, on se dit que la jeunesse tricolore se porte plutôt bien ! "C’est une franche réussite, avoue Cédric Coll, membre de France 2023. Il y a du monde, tout le monde en profite et en apprend sur l’histoire de la Coupe du monde, c’est ce que nous voulions !"

Flament et Retière en invités d’honneur

Les visiteurs n’auront pas attendu pour rien. Aux alentours de 17 heures, quelques joueurs du Stade toulousain ont rejoint le parvis du Stadium de Toulouse pour venir au plus près de leurs supporters. Thibaud Flament et Arthure Retière ont réalisé une séance de dédicaces sur place en compagnie de l’ancien Castrais, Armand Battle, Edgar Retière, le frère d’Arthur et pour terminer, Marjorie Mayans, l’internationale française elle aussi.

Un moment de convivialité admiré de loin par William Servat, venu lui aussi participer à l’événement. Le gratin du rugby français et des dizaines de passionnés qui ont également pu voir de près le trophée Webb-Ellis tant convoité et tant rêvé par les supporters français.

Après une première journée magnifique, le Village Rugby de France 2023 se tiendra encore ce samedi de 10h30 à 18h30 pour le grand public. Cela se passera toujours au Stadium de Toulouse, amoureux du ballon ovale, ou pas, le monde du ballon ovale vous attend !