Le sélectionneur français Thomas Darracq s’est montré satisfait de la large victoire remportée par les Françaises contre les Canadiennes dans la petite finale : "C’est une grande satisfaction. L’équipe a su se remobiliser après la frustration de la demi-finale de la semaine dernière. Ce soir, on a vu une très belle équipe de France qui a fait un grand match, validant sa troisième place avec un grand écart au score. Une préparation de Coupe du monde n’est jamais linéaire, il y a eu des moments difficiles comme des moments de grande joie comme ce soir, comme le match de l’Angleterre malgré la défaite. Ce groupe avait vraiment le talent d’aller jusqu’au bout, comme on le pressentait. Le bilan est positif, car nous avons des points de bonus à chaque match, qu’ils soient offensifs ou défensifs. Ce soir, l’équipe a réalisé une grosse performance contre l’équipe du Canada qui a malmené l’équipe d’Angleterre la semaine dernière. Le XV de France a montré son ambition, même si ce groupe aurait très bien pu participé au match de 19h30, et voire même d’aller encore plus loin."

Hermet : « Fière de rentrer en France avec cette médaille »

La capitaine Gaëlle Hermet n’a pas caché sa fierté de ramener une médaille en bronze de la Coupe du monde en Nouvelle-Zélande : "Je suis très heureuse. On avait à coeur d’aller chercher cette troisième place. Encore une fois, on a fait preuve d’un coeur énorme, d’une défense infaillible parce qu’on prend zéro point… C’est à l’image de notre compétition et je suis très fière de ce groupe qui est allé chercher des ressources au fin fond de lui-même. J’ai juste envie qu’on savoure ce soir parce que je suis très fière de rentrer en France avec cette médaille."