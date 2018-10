Coupe du monde 2023 - Les demi-finales se joueront au Stade de France

Lors de ce point presse à Saint-Denis, Atcher a également annoncé que les huit autres villes-hôtes (Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Saint-Etienne, Toulouse) accueilleraient d'ici au Mondial-2023 au moins un match du XV de France, des Barbarians français, ou les demi-finales du Top 14, "à la suite d'un accord entre la Fédération et la Ligue".

Au total, "entre sept et dix matches" de la compétition auront lieu dans l'enceinte de Saint-Denis (79.000 places), où s'étaient déjà déroulées les deux rencontres du dernier carré lors de l'édition 2007 -- ainsi que le match d'ouverture et la finale. Le lieu des demi-finales du Top 14 reste à attribuer pour 2021, 2022 et 2021, Bordeaux ayant été désigné pour 2019 et Nice pour 2020.