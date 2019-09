Midi Olympique : Votre équipe a marqué le drop le plus rapide de la compétition après seulement 35 secondes, était-ce une partie de votre stratégie ?

Warren Gatland : On voulait gagner, tout simplement. Nous n'avons pas pensé aux matches à élimination directe. Pour cela, il fallait marquer rapidement et garder notre avance. Nous l'avons fait et c'est satisfaisant. Aujourd'hui, les défenses sont si efficaces qu'il devient très difficile de passer à 15 ou 20 mètres de l’en-but adverse. C’est beaucoup plus facile de le faire à quatre ou cinq mètres de la ligne. Dan Biggar a simplement saisi une chance d’ouvrir le score, tout comme Rhys Patchell quand il en a eu l’occasion.

Quelle est votre opinion concernant la pénalité donnée à Samu Kerevi pour sa charge sur Rhys Patchell ?

W.G. : Cet incident a été examiné par l'arbitre et à la vidéo, à propos d'une charge avec l'avant-bras. Les arbitres ont été très critiqués et je n'ai pas envie de me mêler de ça. On sait qu’ils ont un travail difficile. Il faut vraiment laisser ça à ceux qui s’occupent du règlement. Certaines décisions sont prises et il faut simplement les respecter. Je n'ai pas vu ce qui s’est passé avec l'Anglais Piers Francis. J'ai vu l’incident avec l'Australien Reece Hodge. En temps réel, ça n'avait l'air de rien, mais au ralenti, comme à chaque fois qu’on consulte un ralenti, ça avait l'air beaucoup plus grave.

Quel regard portez-vous sur la performance globale de votre équipe ?

W.G. : Cette équipe et ce groupe ont progressé dans le domaine de la gestion des matches. On a beaucoup appris dans ce domaine, et ce notamment au cours des derniers tests de novembre et lors du dernier Tournoi des Six Nations. Ceux qui sont entrés en jeu ont aussi montré beaucoup de caractère. On a réussi à gratter des ballons importants vers la fin du match. Nous avons bien géré ces six jours entre les deux matches. La Géorgie n’était pas une rencontre facile. On a été vraiment bons sur le plan du calme et de la condition physique. On a absorbé beaucoup de pression.

Votre ouvreur Dan Biggar est sorti sur commotion et n'est pas revenu en jeu, comment va t-il ?

W.G. : Il n'a pas pu poursuivre à la suite du protocole commotion. J'ai discuté avec lui après le match. Il est déçu d'être sorti mais le plus important, c’est d'avoir suivi le protocole. Rhys (Patchell) a fait un boulot fantastique. On l'a beaucoup critiqué pour sa défense par le passé. On a modifié deux ou trois choses dans sa façon de défendre. Je l'ai trouvé très rapide dans la ligne. Il a réussi de gros plaquages, il a assez bien contrôlé le match. C'était un gros match pour lui, il a dû entrer en jeu assez tôt et il a réussi à aller chercher la victoire. Ça va lui donner beaucoup de confiance.