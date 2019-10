Même s'il est "trop tôt pour chiffrer" le coût total d'une compétition encore en cours, "des annulations de matches, et notamment un match comme France-Angleterre, c'est évidemment un manque à gagner important. C'est plus d'un million d'euros, et pas non plus double digit" (10 millions d'euros), a déclaré le directeur général adjoint aux finances du groupe Philippe Denery lors d'une conférence téléphonique. L'annulation de trois matches (Nouvelle-Zélande - Italie, Angleterre - France et Namibie - Canada) par World Rugby en raison de risques de glissement de terrain et d'inondations liés au passage d'un typhon sur le Japon a constitué une première lors d'une Coupe du monde.

"On n'y peut rien, c'était une prise de risque, et ce sont des choses qui peuvent arriver", a réagi M. Denery, qui a affirmé qu'il était "important" pour TF1 de diffuser ce type d'évènement. "On perd de l'argent sur la Coupe du monde de rugby, c'était prévu et piloté avec une anticipation lors des six premiers mois de l'année. (...) Oui nous perdrons plus d'argent que prévu mais nous trouverons des compensations ailleurs", a-t-il précisé, tout en mettant cela au regard de la "capacité qu'a pu avoir la régie publicitaire de poursuivre ou de renouer avec certains annonceurs" grâce à cette compétition.

TF1 a confirmé mercredi ses objectifs de rentabilité à court et moyen terme, tout en jugeant "non significatif" les performances d'un troisième trimestre marqué par une base de comparaison "très élevée" en raison de la diffusion, il y a un an, des matches de la phase finale de la Coupe du monde de football messieurs.