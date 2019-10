Avec pas moins de huit matchs à l’affiche, ce week-end s’annonçait comme l’un des plus palpitant depuis le début de cette Coupe du monde. Mais le typhon qui s’apprête à s’abattre sur les côtes japonaises risque d’engendrer bien plus de dégâts que prévu. L’organisation a donc tranché : "La priorité absolue est la sécurité des équipes et du public", a déclaré cette nuit Alan Gilpin, le directeur du Mondial, quitte à mettre en péril la qualification en quarts de certaines équipes phares de la compétition… En effet, pour rappel, en cas d’annulation de leur match, les équipes enregistrent un match nul à leur compteur.

Vendredi : rien ne change

12 h 15 : Australie - Géorgie est maintenu

Pas de complication à l’horizon, le match entre le 2e et le 4e de la Poule D aura bien lieu vendredi à 12h15. Organisée dans le stade de Shizuoka, la rencontre devrait être épargnée par Hagibis. Déjà éliminée de la compétition la Géorgie n’a plus à rien perdre, si ce n’est son honneur, après avoir encaissé une lourde défaite 45-10 face aux Fidji la semaine dernière. L’Australie, quant à elle, joue la première place du classement et pourrait affronter la France en quarts.

Coupe du monde 2019 - Reece Hodge (Australie) contre les FidjiIcon Sport

Samedi : l’Italie flouée, repos forcé pour les Bleus

6 h 45 : Nouvelle-Zélande - Italie est annulé

La décision de l’organisation a été sans appel, l’Italie ne disputera pas son match de la dernière chance face à la Nouvelle-Zélande sur la pelouse du Stadium de Toyota. A quatre points des Blacks au classement de la Poule B, les Italiens comptaient sur un exploit ce samedi pour décrocher leur qualification en quarts. C’est peine perdue, ils sont désormais officiellement éliminés de la compétition.

10 h 15 : Angleterre - France est annulé

C’était le crunch que le public attendait… Il n’aura finalement pas lieu. Les Bleus n’affronteront pas l’adversaire le plus relevé de leur poule en raison du passage du Typhon Hagibis dans la région de Yokohama. Cette annulation n’influe en rien sur le reste de la compétition du XV de France. Reste à savoir qui du Pays de Galles ou de l’Australie les Tricolores affronteront en quarts.

12 h 45 : Irlande - Samoa est maintenu

Selon les prévisions, Hagibis ne devrait pas tourmenter le match organisé au Stade de Fukuoka. Soulagement dans le camp irlandais qui doit à tout à tout prix remporter ce match pour accéder aux phases finales après avoir été malmené par les Japonais lors de son 2e match.

Dimanche : suspens pour Japon - Écosse

Dimanche 5 h 15 : Namibie - Canada dimanche est maintenu

Aucun risque météorologique du côté du stade de Kamaishi. Les deux petits poucets malmenés par leurs adversaires de la Poule B depuis le début de la compétition vont pouvoir s’affronter à armes égales ce dimanche. Le vainqueur de cette rencontre enregistrera sa seule et unique victoire de la compétition.

Dimanche 7 h 45 : Etats-Unis - Tonga dimanche est maintenu

Pas de changement de dernière minute au Hanazono Stadium. Les deux derniers de la Poule C pourront disputer le dernier match de leur mondial sans craindre le typhon. Avec un point contre zéro, les Tonga sont les favoris de cette affiche.

Coupe du monde - Les États-Unis avant d'affronter l'AngleterreIcon Sport

Dimanche 10 h 15 : Pays de Galles - Uruguay dimanche est maintenu

L’issue de ce match déterminera le futur adversaire des Bleus en quarts de finale. Actuellement premiers de la Poule D après leur victoire face aux Fidji, les Gallois comptent sur une victoire face aux Teros pour conforter leur statut de leader.

Dimanche 12 h 45 : Japon - Écosse, la décision sera prise le matin même

C’est un match capital. Le pays organisateur pourrait se qualifier en quarts de finale pour la première fois de son histoire en cas de victoire face à l’Écosse. Ni annulée, ni officiellement maintenue, l’organisation se garde le droit d’annoncer sa décision quant au déroulement de cette rencontre au Stade de Yokohama dimanche matin. Le suspens durera jusqu’à 6 heures avant le coup d’envoi.

Bénédicte Dohin