John Quill, Facundo Gattas, Ed Fidow, Andrea Lovotti, Tomas Lavanini, Bundee Aki, Josh Larsen... Ces sept internationaux ont tous été pris par la patrouille durant la phase de poule. Surtout, ils ont chacun handicapé leur équipe respective en recevant un carton rouge.

Coupe du monde 2019 - Bundee Aki (Irlande) exclu lors du match face au SamoaIcon Sport

Souvent à cause de gestes ou plaquages dangereux, les suspensions ont, par la suite, été plus ou moins lourdes. Bundee Aki, qui est le seul de ces sept joueurs a être qualifié pour les quarts, en a terminé de son Mondial. En effet, le Samoan d'origine est suspendu jusqu'à la fin de la compétition. Une terrible désillusion pour lui et son équipe.

Cependant, ces internationaux ne seront pas les seuls à être suspendus. En effet, d'autres n'ayant pas pris de carton rouge ont été cités et sanctionnés. C'est notamment le cas de Paula N'Gauamo, le talonneur d'Agen, qui a reçu sept semaines pour un coup de pied au visage. Alors que les phases finales n'ont pas encore commencé, l'application des nouvelles règles prouvent qu'il y a encore du travail pour sécuriser la santé des joueurs.