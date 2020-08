C'est une mauvaise nouvelle pour Toulouse et pour le Top 14 qui débute ce vendredi. L'affiche programmée ce dimanche entre Clermont et Toulouse, qui devait clore ce premier week-end de fête, est menacée par l'apparition de trois cas positifs au Covid-19 dans les rangs toulousains. L'ensemble de l'effectif avait été testé samedi matin après le report vendredi du match amical contre Montpellier en raison d'un cas positif. L'épidémie a donc progressé au sein du club haut-garonnais et les hommes d'Ugo Mola doivent maintenant s'entraîner en petits groupes selon le protocole mis en place par la LNR pour éviter une propagation du virus : « Le principe général est de passer en entraînements par petits groupes dans les conditions prévues au point 4.1.2 ci-dessus dès lors qu'au moins 3 joueurs du Groupe Professionnel se sont révélés positifs aux tests RT-PCR sur une période glissante de 7 jours. »

Quoi qu'il arrive, le Stade toulousain ne pourra préparer normalement son premier match face à Clermont prévu dimanche puisque « Dans l’hypothèse où une mesure d'entraînement par petits groupes est prononcée par la Commission d’expertise Covid19, les conditions de ces entraînements sont les suivantes : entraînement en petits groupes (10 personnes au maximum, encadrement technique inclus) pendant 8 jours avec réalisation d'un test virologique RT-PCR de contrôle à J+5 et à J+8. Les gestes barrières doivent être scrupuleusement respectés entre les personnes n'appartenant pas au même « petit groupe » d’entrainement. La reprise de l'entraînement collectif à partir de J+9 pour toutes les personnes ayant eu un résultat négatif aux tests virologiques RT-PCR de contrôle à J+5 et J+8. »

La rencontre entre Clermont et Toulouse peut néanmoins encore se tenir puisque l'ensemble de l'effectif doit être de nouveau testé trois jours avant la rencontre, en espérant que l'épidémie n'ait pas touché de nouveaux joueurs, puisque «seul le groupe composé de joueurs et des membres de l'encadrement testés négativement 3 jours avant le match et sans nouveaux symptômes pourra participer aux rencontres et entrer dans la zone sportive sanctuarisée le jour du match », selon le protocole de la LNR.