Alors qu’il évolue sous les couleurs de la province sud-africaine des Stormers, Roberts a décidé de rentrer au pays de Galles suite à la suspension du Super Rugby, afin d’aider et d’exploiter au mieux ses compétences dans le domaine médical, en cette période de crise mondiale. "J’ai passé les trois derniers mois au Cap, mais évidemment le rugby a été suspendu pour une durée indéterminée, alors je suis revenu au Royaume-Uni. Je pensais que je pourrais prêter main-forte pour aider à résoudre les problèmes." a exprimé Jamie Roberts au site de Welsh Rugby Union. Formé à Cardiff en tant que médecin, son rôle sera d’aider à motiver le personnel, à aider l’équipe de communication, à s’assurer les bons messages soient transmis au public.

Connu de tous dans son pays natal, il espère que son action incitera ses concitoyens à lui emboiter le pas afin de surmonter le problème le plus rapidement possible : "Nous avons un problème à résoudre dans le pays et plus tôt nous nous y souscrirons tous, plus tôt nous surmonterons le problème. Aussi insignifiant que cela puisse paraître, nous avons tous un rôle très important à jouer."