Coronavirus : les JO de Tokyo reportés

Depuis la première édition en 1896, il s'agit du premier report des Jeux olympiques en dehors d'une période de guerre. "Dans les circonstances actuelles et sur la base des informations fournies aujourd'hui (mardi) par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), le président du CIO et le Premier ministre du Japon ont conclu que les Jeux olympiques de Tokyo doivent être reprogrammés après 2020 et au plus tard à l'été 2021, afin de sauvegarder la santé des sportifs et tous ceux impliqués dans les JO ainsi que la communauté internationale", a annoncé le CIO dans un communiqué.

Peu avant, à Tokyo, à l'issue d'une conférence téléphonique avec le président du CIO Thomas Bach, le Premier ministre japonais Shinzo Abe avait annoncé qu'il avait "proposé de reporter (les JO) d'environ un an" et que le président du CIO "a accepté à 100%".

Cette décision du CIO semblait inévitable dans le contexte inédit de pandémie de coronavirus et à la suite des demandes de report grandissantes de la part du monde sportif.