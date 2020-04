"En tant que citoyen, expliquait-il récemment sur les ondes de RMC, je me suis simplement demandé comment je pouvais me rendre utile. Or, une des filles que j'entraîne est médecin urgentiste à l'hôpital d'Evreux; pour soutenir son service, nous avons donc décidé de créer une cagnotte solidaire qui permettra d'offrir au personnel soignant des blouses, des masques et du matériel". Chaque don à la cagnotte (https://www.lepotcommun.fr/pot/hdfthbmd) se transforme automatiquement en ticket pour le tirage au sort du concours permettant de gagner un maillot collector, totalement made in France et par nature, unique. Le tirage au sort en question aura lieu la semaine prochaine et ce sont près de 1000 euros qui ont d'ores et déjà été collectés par l'initiative de Fabien Dorey et des filles de Rouen.