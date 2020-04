Deux décisions fortes, en temps de crise, que le président de la FFR Bernard Laporte a commenté via un communiqué : "L’annulation du Congrès, le grand rassemblement annuel du rugby français fut une décision difficile à prendre mais indispensable eu égard des dernières consignes transmises par notre Président de la République. Maintenir l’Assemblée Générale Ordinaire de clôture de cette saison sportive était pourtant indispensable pour le fonctionnement démocratique de notre institution. Nos clubs doivent avoir voix au chapitre sur l’avenir du rugby français et aujourd’hui plus que jamais au regard de la situation que nous traversons ensemble. J’ai donc demandé aux services de la FFR de permettre la tenue de cette AGO sous la forme dématérialisée pour répondre aux directives gouvernementales."