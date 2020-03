Selon le site Rugby 365, Duane Vermeulen avait publié une vidéo sur Twitter montrant un groupe de personnes coincées à l'aéroport. Le groupe comprenait Duane Vermeulen, Jesse Kriel, Malcolm Marx, l'ancien entraîneur des Springboks Allister Coetzee, l'ancien entraîneur des Bulls et Lions Frans Ludeke et l'ancien joueur des Cheetahs Fred Zeilinga.

Après plusieurs tentatives infructueuses de retour chez lui et avec très peu d'espoir, Vermeulen a reçu un message d'une Sud-Africaine qu'il avait rencontrée par hasard, Alizane van der Merwe. La dame dont il se souvenait comme "la fille aux cheveux violets", lui a indiqué qu'elle prendrait l'avion de Tokyo sur Ethiopian Airlines mercredi. "Je me souviens d'elle en tant que fille aux cheveux violets, a déclaré Vermeulen. Elle m'a dit que le vol partait et m'a également donné le numéro du comptoir. Parce que je ne pouvais pas réserver en ligne…Après 24 heures, j'étais enfin de retour au Cap, et je suis maintenant en isolement."

Selon le rapport, Vermeulen a volé de Tokyo à Séoul en Corée du Sud, puis à Addis-Abeba en Éthiopie, avant de finalement atterrir au Cap en fin d'après-midi jeudi.