"Ce lundi après-midi, Pascal Mailhos, Préfet de Région Auvergne Rhône-Alpes et Préfet du Rhône, a dévoilé les nouvelles mesures de restriction à appliquer pour ralentir la circulation de la Covid-19 dans le département, indique le club rhôdanien dans un communiqué. La jauge maximum autorisée pour les événements dans les enceintes sportives et culturelles est désormais de 1000 personnes à compter de ce mardi 22 septembre. Par conséquent, le match LOU Rugby / Union Bordeaux-Bègles organisé au Matmut Stadium Gerland le samedi 3 octobre prochain devra se tenir avec cette jauge encore plus limitée. Le LOU Rugby prend donc acte de cette décision et communiquera rapidement sur les choix difficiles qui s’imposent et qui impactent malheureusement nos partenaires et supporters."

Sur Twitter, l'ouvreur Jonathan Wisniewski a fait part de son dépit face à cette décision des autorités.