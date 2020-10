Conciliation LNR / FFR : Altrad s'est expliqué

Dans un communiqué signé de la main du président Mohed Altrad et publié sur le site internet du club héraultais, le club de Montpellier a officiellement pris de la distance avec la position de la Ligue Nationale de Rugby et des treize autres clubs du Top 14, concernant le conflit opposant la LNR et la fédération.

Altrad écrit dans ce courrier : "Nous avons décidé d’émettre des réserves quant à la diffusion du courrier envoyé par la LNR à la FFR. Nous espérons qu’une issue à l’amiable permettra de libérer les joueurs internationaux français. Nous déplorons le manque de conciliation et de dialogue constructifs entre les parties pour aboutir à un accord et appelons à une reprise des négociations pour atteindre une issue positive. Nous soutenons également l’appel de Didier Lacroix, qui propose que le ministère des Sports intervienne en tant que ministère de Tutelle. La bataille actuelle ne nous semble pas si simple à appréhender et c’est uniquement cela qui nous a conduit à ne pas signer le courrier ci-dessus évoqué. En effet, nous pensons que cette réponse engage les clubs, notamment dans le cas où nous devrions empêcher un joueur d’honorer une sélection nationale. En ce sens, nous nous devons d’analyser l’ensemble des conséquences de ces actes par respect des joueurs concernés, ce qui ne signifie pas que nous ne sommes pas solidaires sur le fond. Nous espérons qu’une issue positive sera trouvée d’ici la fin de la semaine et appelons au dialogue et à la conciliation".