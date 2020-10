Conciliation FFR-LNR : la discussion n'a rien donné

Des représentants de la Fédération Française de Rugby et de la Ligue Nationale de Rugby avaient rendez-vous ce mercredi matin, comme l'avait souhaité le Conseil d'Etat lundi, pour évoquer l'épineux problème des tests internationaux de l'automne. Alors que le premier match de l'équipe de France est programmé le 24 octobre face au Pays de Galles et que le sélectionneur Fabien Galthié a annoncé ce midi la liste des 31 joueurs retenus, aucun accord n'a été trouvé entre les deux parties et les échanges mènent toujours à une impasse. Le bras de fer continue.

En effet, chaque institution campe sur ses positions. De son côté, la FFR est inflexible sur sa volonté de voir six matchs se disputer, en s'appuyant sur les recommandations de World Rugby, qui a ouvert une fenêtre internationale du 18 octobre (au soir) au 5 décembre. Ceci quand la LNR et les clubs ne veulent toujours pas entendre parler de plus de cinq matchs et réclament une rotation imposée pour que les joueurs ne disputent pas toutes les rencontres. Aucun terrain d'entente n'a donc été dégagé au sortir de la réunion organisée en visio-conférence.

Au Conseil d'Etat de trancher ?

La FFR, dans un communiqué, annonce qu'elle a proposé de "plafonner en accord avec le sélectionneur, la sélection des internationaux français à 5 feuilles de match", de "remettre à disposition des joueurs à leur cub, pour les joueurs non-retenus dans le groupe France" ou de "libérer l’ensemble du groupe pour la semaine du 7 novembre afin que les joueurs puissent évoluer dans leur club, réduisant le nombre de semaines de mobilisation de 7 à 6." Et d'ajouter : "La LNR a choisi de décliner ces propositions et de rester inflexible sur un nombre de 5 matchs sur 5 semaines. En ce qui concerne cette proposition de la LNR, la FFR estime que ce n’est pas acceptable. [...] La FFR regrette cette posture inflexible d’autant que les clubs de rugby professionnels libéreront les joueurs étrangers conformément à la fenêtre internationale imposée par World Rugby, la seule équipe internationale lésée restant notre équipe nationale."

Du côté de la Ligue, on maintient depuis le début que l'effort a déjà été conséquent en acceptant l'idée de jouer cinq matchs, au lieu de trois habituellement à cette période, et on argue que rien n'est imposé par World Rugby sur la tenue des six matchs. Surtout, la question est désormais de savoir si les règles internationales prévalent sur la convention qui lie la FFR et la LNR. Ce devrait être au Conseil d'Etat de répondre, à moins d'une improbable issue commune dans les heures à venir, puisque le recours de la Ligue devant la justice va se poursuivre.