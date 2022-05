"C'est un match, c'est un duel, c'est un affrontement, que dis-je un affrontement ? C'est un choc", pour paraphraser quelqu'un qui avait du nez.. Ceux qui en ont également sont ceux qui ont d'ores et déja pris leur place pour la rencontre 5 étoiles entre le Leinster et Toulouse.

Un match au sommet entre deux clubs historiques du rugby européen attend les chanceux qui auront leur billet. Deux club-sélections (puisque ce sont les équipes qui prêtent le plus de joueurs à l'Irlande et à la France) qui vont se livrer corps et âme pour arracher une place en finale de Champions Cup au Vélodrome de Marseille le 28 mai.

Pour l'occasion, les supporters sont nombreux à vouloir assister au spectacle de l'Aviva Stadium. À l'heure où nous écrivons ces lignes, 30 000 billets ont déja été vendu, annonce le club irlandais du Leinster. À noter que l'antre des Leinstermen dispose d'environ 52 000 sièges. Des quatre coins de l'Europe mais principalement de Dublin et Toulouse, les amoureux de l'ovale se prennent donc déjà de passion pour l'évènement de samedi.