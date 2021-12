4 étoiles

Toulouse : le champion en titre est loin d’être rassasié. Après avoir empoché le cinquième trophée de leur histoire en mai dernier face à La Rochelle, les Toulousains arrivent cette saison dans la peau de l’équipe à battre. Avec la signature d’Anthony Jelonch, le pack haut-garonnais s’est encore un peu plus renforcé. Toujours guidées par la charnière Dupont-Ntamack, les troupes d’Ugo Mola avancent dans la peau du grandissime favori. Opposés aux Blues de Cardiff et aux London Wasps, les Toulousains peuvent se réjouir d’un tirage largement abordable même si comme l’a annoncé le manager rouge et noir, "cette Champions Cup sera faite de surprises". Début de réponse ce samedi, sur la pelouse de Cardiff.

Leinster : les années passent et les Leinstermen sont toujours là, parmi les meilleures équipes d’Europe. Pourtant battus à la régulière par La Rochelle en demi-finale la saison dernière, les Irlandais sont des candidats crédibles pour soulever le trophée à Marseille en fin de saison. Avec une nouvelle génération déjà bien installée, on pense notamment à Caelan Doris, Jordan Larmour ou Ronan Kelleher, le Leinster semble être l’adversaire le plus coriace sur le chemin des Toulousains, en quête du doublé. Opposés à la lanterne rouge du championnat anglais, Bath, et à Montpellier, l’expérience de Robbie Henshaw et ses coéquipiers devrait faire le travail pour voir les huitièmes de finale sans problème.

James Lowe - LeinsterIcon Sport

3 étoiles

Bordeaux-Bègles : saisons après saisons, l’Union Bordeaux-Bègles grandit sous les ordres de Christophe Urios. Demi-finaliste pour la première fois de leur histoire la saison dernière, les Bordelais espèrent voir la finale de la plus grande des Coupes d’Europe en 2022. Dès ce week-end, l’UBB peut affirmer ses ambitions lors de la réception des Tigers de Leicester, actuels leaders incontestables de la Premiership. Privés de Matthieu Jalibert en ce début de compétition, les Unionistes devront faire le boulot avant de mettre toutes leurs forces en phases finales pour écrire, peut-être, la plus belle page de leur histoire.

Leicester : effectivement, Bordeaux-Bègles et Leicester s’affrontent ce samedi sur la pelouse de Chaban-Delmas. Une des ces deux formations va laisser échapper des points importants en Gironde mais rien d’éliminatoire. Après des années compliquées, les Tigers sont de retour au sommet. Onze victoire en autant de rencontres, Leicester est en pleine confiance au moment de faire son entrée en lice dans cette Champions Cup. Ils font donc logiquement partie de nos favoris, poussés par l’envie de redorer le blason de ce club emblématique du rugby européen.

Challenge Cup - Jasper Wiese (Leicester Tigers)Icon Sport

2 étoiles

Exeter : les Chiefs ne réalisent pas un début de saison canon, mais il ne faut jamais les enterrer pour autant. Rob Baxter et son staff ont récupéré des forces en la personne des Sam Simmonds, Jonny Gray ou encore Stuart Hogg. Des apports considérables à l’approche de la Champions Cup, qu’ils ont remportée il y a deux ans on le rappelle. Après avoir battu les Saracens en championnat, les Chiefs reçoivent Montpellier ce samedi avec la volonté de (déjà) frapper fort.

La Rochelle : les Rochelais repartent à l’abordage. Forts d’une saison dernière exceptionnelle, les Maritimes ont changé de statut. Finalistes sortant, ils ne se cachent plus et espèrent arracher un titre au plus vite. Dans cette phase préliminaire, ils vont affronter Bath, dernier de Premiership et Glasgow. Des adversaires à la portée des joueurs de Ronan O’Gara qui peuvent envisager de regoûter aux quarts de finale, et plus si affinités.

Champions Cup - Dillyn Leyds (La Rochelle)Icon Sport

1 étoile

Racing 92 : c’est peut-être la saison où les Racingmen sont le moins attendus, mais c’est également celle où ils peuvent en surprendre plus d’un. Même si les Franciliens sont au plus mal en Top 14, ils peuvent voir cette Champions Cup comme une bouffée d’oxygène et un nouveau départ. Avec une ligne arrière toujours de très haut niveau, ils peuvent battre toutes les équipes du continent. Leur déplacement chez les Saints de Northampton va déjà offrir aux amateurs de ballon ovale une première indication quant aux réelles chances des Ciel et Blanc cette saison.