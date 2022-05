Que ce match fait saliver sur le papier ! Un choc au sommet, en quart de finale de Champions Cup, entre deux grands, très grands, de l’Europe. Aucun favori ne se distingue, les deux étant premier de leur championnat et écrasant leur concurrence respective. Pour autant, aucun des deux clubs ne se ressemble.

Leicester, souvenir de la gloire passé

La foule dans les rues de Leicester après le titre de champion d'Angleterre du Leicester City Football Club, en 2016Icon Sport

Mais tout ça, c’est du passé ! Cette saison, les hommes de Steve Borthwick réussissent tout ce qu’ils entreprennent. En championnat, ces derniers sont leaders à deux journées de la fin. En Champions Cup, les coéquipiers de Ben Youngs ont fait un sans-faute. Ils ont battu, et Bordeaux, et le Connacht à l’extérieur, et ont assuré leur qualification en terminant premier de la poule B avec 19 points sur 20 possibles. En huitième de finale, les Tigers avaient maîtrisé leur double confrontation contre Clermont, en remportant les deux matchs.

Leinster, toujours présent dans les grands rendez-vous

Face aux Anglais, des Irlandais, et même les plus coriaces qui existent, ceux de la province du Leinster. Quand Leicester a une salle des trophées bien garnie de 2 H-Cup et de 10 titres de Premiership, le Leinster regarde son rival de haut. 8 Pro 14 dont quatre consécutif depuis 2018, 3 H Cup (2009,2011,2012), 2 Champions Cup (2018) et 1 Challenge Européen (2013), rien que ça… Mais au-delà de ce palmarès colossal, les “boys in blue” sont surtout une équipe redoutable, presque imprenable. En 23 matchs, cette saison, ces derniers n’en ont perdu que cinq (six pour les Tigers) : un en raison de la Covid-19 et les quatre autres toujours de moins de sept points. Grâce à ces excellents résultats, le Leinster est lui aussi leader de son championnat, dans la conférence irlandaise, et s’est qualifié en quart de finale après ces deux succès contre le Connacht en huitième.

Toutefois, comme un petit nuage gris dans le ciel, les hommes de Leo Cullen ont perdu leurs deux dernières rencontres, en Afrique du Sud, contre les Sharks et les Stormers. À préciser, que les cadres de l’effectif n’avaient pas fait le déplacement.

Une confrontation historique

Leicester - Leinster ou Leinster - Leicester, c’est 11 matchs dans l’histoire de la Coupe d’Europe. Un duel né le 16 octobre 1996, sur la pelouse du mythique Lansdowne Road à Dublin, où les Anglais l’avaient emporté 27 à 10. Un succès qui avait permis, en partie, aux Tigers de finir premier de leur poule, au détriment des “boys in blue” qui avait terminé troisième, une place synonyme d’élimination de la compétition.

Depuis cette date, les confrontations se sont enchaînées, essentiellement dans les années 2000, puis plus rien à partir de 2011. Après plusieurs rencontres toujours en phase de poule, les deux clubs se retrouvent pour la première des trois fois de leur histoire en quart de finale. C’était en 2002 et Leicester avait remporté à la fois le match, puis la compétition pour une seconde fois consécutive.

Mais la grande date à retenir, dans l’ensemble des duels entre ces équipes, c’est celle du 23 mai 2009. Ce jour-là, à Murrayfield, se joue la finale de la H-Cup. D’un côté, le Leinster rêve de soulever le trophée européen pour la première fois de son histoire. De l’autre, les Tigers peuvent réaliser un troisième doublé Championnat - Coupe d’Europe, après ceux de 2001 et 2002. La rencontre est serrée, haletante et surtout belle. À l'issue des 80 minutes de jeu, les Irlandais du Leinster sortent vainqueur (19-16) grâce à un gros match du jeune Jonathan Sexton et de la troisième ligne (Elson-Jennings-Heaslip). Les coéquipiers de Julien Dupuy repartent, eux, bredouille, et ne peuvent donc pas égaler le record de trois H-Cup, détenu alors par le Stade Toulousain et réaliser leur doublée tant souhaité. Au total, dans leur face à face, le Leinster affiche six victoires, contre cinq pour Leicester

Le Leintser soulevant le trophée de la H-Cup en 2009Icon Sport

Samedi, un duel à tous les niveaux

Ce samedi après-midi, ce sera le douzième duel Leicester - Leinster de l’histoire. Les Rouge et Vert auront la chance de jouer à domicile, dans un stade quasi-imprenable. Leur dernière défaite, au Welford Road Stadium remonte à la saison passée, en juin 2021, contre Bristol (23-26). Mais le Leinster a l’habitude des chocs à haute intensité et beaucoup de galons, ces dernières années, en ce qui concerne les rencontres à élimination directe en Coupe d’Europe.

Sur la pelouse, il y aura des matchs dans le match, entre internationaux, de la première ligne aux arrières. Dans le huit de devant, on pourrait retrouver Dan Cole face à Tadhg Furlong ou l’Argentin Julian Montoya face à Ronan Kelleher ou Dan Sheehan. Évidemment, il y aura un duel de charnière anglo-irlandaises, Ben Youngs et George Ford face à Luke McGrath et Jonathan Sexton. Dans le reste des trois-quarts, aux ailes, la légende Chris Ashton, récent meilleur marqueur de l’histoire du Premiership, devrait faire face à James Lowe, meilleur marqueur du dernier Tournoi des 6 nations et auteur d'un quadruplé face au Connacht en huitième.

Alors qui remportera ce douzième Leicester - Leinster de l’histoire, et se qualifiera pour les demi-finales de Champions Cup ? Réponse samedi. Coup d’envoi prévu à 18 h 30.