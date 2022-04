Au sein de l'armada du Stade toulousain, de nombreuses individualités émergent. Surtout après un succès aussi salvateur qu'haletant sur la pelouse de l'Ulster (23-30). Ce samedi, Rynhardt Elstadt s'est par exemple illustré avec 29 plaquages, tandis qu'Antoine Dupont prouvait encore pourquoi il était le meilleur joueur du monde actuellement. Mais c'est l'autre membre de la charnière du XV de France qui a brillé plus que tout : Romain Ntamack. L'animateur du jeu toulousain, reconnu pour son calme et sa régularité, s'est mué en véritable leader lorsque son équipe en avant le plus besoin. La marque des grands.

Après un match aller compliqué, perdu 20-26 au Stadium, les Toulousains étaient forcément d'attaque face aux Nord-Irlandais samedi. Avec un retard de six points à rattraper pour se qualifier pour les quarts de finale, les hommes d'Ugo Mola se sont vite appuyé sur leur maître à jouer. Ntamack, qui sait se montrer brillant dans la sobriété, a donc pris les choses en main. Alors que son équipe réalisait une bien mauvaise entame, en étant menée 10 à 6, l'ouvreur décidait d'accélérer les choses dès la vingtième minute. Sur un ballon anodin, il changeait brutalement de rythme sur une feinte de passe et éliminait deux défenseurs. Une fois avoir franchi, il servait Antoine Dupont intérieur qui, avec tout l'espace du monde, pouvait idéalement donner à Thomas Ramos. Le coup parfait

Un match plus que complet

Cet éclair de génie de Romain Ntamack a non-seulement permis aux Toulousains de marquer, mais il leur a aussi permis de voir que sur une action, les Hauts-Garonnais pouvaient breaker la défense des joueurs de Belfast. À ce moment-là du match, il venait tout simplement de montrer l'exemple à ses coéquipiers, leur prouvant que l'exploit était réalisable. Et comme si cela n'était pas assez, le voilà qu'il remettait le couvert cinq petites minutes après. Alors que les locaux se montraient menaçants près des 22 mètres, Ntamack surgissait de nul part pour intercepter la gonfle et s'offrir une course de 80 mètres jusque dans l'en-but. En l'espace de cinq minutes, le maestro venait de faire basculer le match dans une autre dimension.

Et il ne faut pas pour autant oublier que cette interception est surtout un geste défensif génial. Dans l'analyse des situations, Ntamack aura d'ailleurs brillé tout le match, réalisant neuf plaquages. Enfin, alors que sa gestion au pied est aussi à souligner dans cette rencontre, l'ouvreur a eu comme dernière mission de ne plus en être un. Décalé au centre suite à une réorganisation tactique qui a vu Dupont passer en 10, Ntamack a prouvé (encore une fois) sa polyvalence et sa capacité d'adaptation. S'adapter pour que son équipe l'emporte ? Un vrai truc de leader ça...

Alors quand on récapitule le tout, l'addition fait mal à la tête : décisif sur deux essais, précieux avec cette interception et ses neufs plaquages, précis dans la gestion au pied, exemplaire dans l'attitude et la polyvalence... Ntamack a finalement été au sommet de son art, celui du leadership.