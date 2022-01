Une heure seulement après l'officialisation de l'annulation de Toulouse-Cardiff, la Ligue nationale de rugby a réagi dans un communiqué. Après avoir qualifié cette décision de "scandaleuse et totalement infondée", l'instance apporte des précisions en rappelant que le Stade toulousain a respecté l'ensemble des règles sanitaires imposées par l'EPCR : " Le Club de Toulouse a constitué un groupe de joueurs pour aligner une équipe apte à jouer ce match, et cela dans le total respect du règlement sanitaire de l’EPCR et du protocole sanitaire français. Le protocole Covid19 de l’EPCR prévoit en effet que l’EPCR applique et s’en remet au protocole établi par la ligue dont relève chaque club, et s’en tient à la position de l’autorité médicale de cette ligue s’agissant de la possibilité pour un club de disputer le match lorsque des cas positifs sont déclarés ".

" La décision de l’EPCR est donc prise en violation de ses propres règlements "

Dans ce même communiqué, la LNR explique que la Commission d’expertise Covid-19 de la LNR ont communiqué "leur position jeudi 20 janvier au soir à l’EPCR. Cette position étant que le club pouvait disputer la rencontre contre Cardiff Rugby".

"La décision de l’EPCR est donc prise en violation de ses propres règlements. Elle est incompréhensible et porte un grave préjudice au club et à l’équité de la compétition", confirme la LNR.

La LNR et Bouscatel pensent à des poursuites judiciaires contre l'EPCR

Le président de la Ligue, René Bouscatel a ajouté quelques mots et pas des moindres puisqu'il assure qu'il souhaite réfléchir à des poursuites judiciaires contre l'EPCR : "La Champions Cup est une compétition très prestigieuse ; son organisateur ne peut se permettre de prendre des décisions arbitraires qui sont à l’opposé de ses propres règlements. Cette décision est irresponsable. J’ai décidé de convoquer un Comité Directeur de la LNR en urgence pour évoquer les suites, y compris judiciaires, à donner à cette décision". Une prise de position qui a le mérite d'être claire.