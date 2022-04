Le match : d'abord imprenable, Montpellier s'est relâché

Nous n'avions pas les mots pour décrire la première partie de match des Montpelliérains. Pendant plus d'une mi-temps, les Cistes ont tout simplement marché sur le champion d'Angleterre en titre. Solides en défense, précis et efficaces en attaque, les protégés de "PSA" ont profité de chaque erreur des 'Quins pour relancer et mettre le feu dans la défense adverse.

Les essais de Ngandebe et Mercer (le deuxième) en sont le parfait exemple. Énorme, le MHR a mené jusqu'à 34-0 avant la cinquantième minute de jeu. Mais voilà, un relâchement coupable a permis aux Harlequins de revenir. Au lieu de calmer le jeu, les Montpelliérains ont persisté dans une sorte de "hourra rugby" qui a profité aux visiteurs. Au final, les Anglais ont inscrit quatre essais en fin de match et restent en vie.

Le détail qui fait la diff' : des avants funambules

Le pack montpelliérain est en grande partie responsable du grand match des Cistes ce dimanche. Impénétrable en défense (du moins, dans un premier temps), il a gagné le duel physique face à son homologue anglais. Solide, il a forcé les Harlequins à commettre des fautes de main et à concéder des turnovers. Mais offensivement, les avants du MHR ont aussi réalisé une grande prestation.

Si c'est en puissance, dans un style classique, que sont venus les essais de Mercer (le premier) et celui de Lamotisele, les "gros" ont aussi brillé par un jeu de ballon assez impressionnant. Ils ont été capables de se trouver dans les petits espaces, par des passes avant ou après-contact. Une magnifique manière de faire la différence, qui prouve la dextérité du pack montpelliérain et qui a totalement décontenancé la défense anglaise. Du grand art.

Le joueur : Mercer au sommet

Il est déjà la recrue phare du MHR cette saison, et peut-être la meilleure recrue du Top 14. Impressionnant dans tous les compartiments du jeu sous le maillot des Cistes, Zach Mercer était très attendu ce dimanche. Face à un autre troisième ligne centre de renom, Alex Dombrandt, l'Anglais avait fort à faire. Et il n'a pas déçu, loin de là. Mercer a certainement été le meilleur joueur sur la pelouse du GGL Stadium ce dimanche.

Champions Cup - Zach Mercer (Montpellier) a été l'homme du match face aux HarlequinsIcon Sport

Joueur le plus sollicité du match, malgré "seulement" 68 minutes passées sur la pelouse, il a constamment mis son équipe dans l'avancée. Puissance, vitesse et intelligence de jeu ont fait de lui la pièce majeure de l'effectif montpelliérain. Auteur d'un doublé, il a parcouru 128 mètres balle en main et a réalisé neuf plaquages. Il terminait homme du match, bien sûr...

La stat' : 50 minutes sans point pour les 'Quins

La puissance offensive des Harlequins avait de quoi faire peur aux Montpelliérains. Les champions d'Angleterre en titre avaient planté 41 points sur la pelouse des Irish le week-end dernier, et n'ont jamais marqué moins de 10 points dans un match depuis une rencontre face au Racing 92 en phase de groupes de Champions Cup... En fin d'année 2020. Mais le MHR a fait fort défensivement lors de cette première confrontation.

Les hommes de Philippe Saint-André ont rendu stériles Marcus Smith et les siens pendant 50 minutes ! Un authentique coup de force, qu'il faut absolument souligner. Mais au final, les 'Quins ont tout de même eu un réveil en fin de partie, et finissent avec 26 points au compteur... Assez pour entretenir l'espoir.

Le couac : à jouer avec le feu...

Rien ne semblait pouvoir arriver à ce MHR-là. Sûr de sa force, Montpellier se plaisait à envoyer du jeu dans tous les sens, pour rendre complètement folle la défense des Harlequins. Cela a, certes, marché pendant la majorité du temps, mais n'a pas forcément été judicieux lors de la fin de match. Alors qu'il fallait plutôt calmer le rythme, les Cistes ont participé à rendre ce match fou, ce qui a finalement profité aux Harlequins.

Dans une fin de rencontre remplie d'espaces, ce qu'ils aiment particulièrement, les Anglais ont profité d rythme fou pour planter quatre essais et ainsi revenir au score. Montpellier a en fait joué avec le feu, et a fini par se brûler. À voir maintenant si cette brûlure sera fatale lors du match retour.

La question : Montpellier peut-il regretter sa fin de match ?

Alors qu'ils se dirigeaient vers un match retour tranquille, les Montpelliérains auront finalement la pression du résultat sur le terrain des Harlequins. Peuvent-ils se mordre les doigts après avoir laissé les Anglais revenir, ou sont-ils trop au-dessus de leurs adversaires ?